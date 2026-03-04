Kids Tour de l’AS Monaco : 300 enfants ont vibré au pied des pistes pendant les vacances d’hiver

Le bilan de la quatrième édition hivernale du Kids Tour confirme le succès grandissant de ce rendez-vous devenu incontournable pour les jeunes de l’arrière-pays.

Entre le 18 et le 27 février, le dispositif itinérant du club de la Principauté a fait escale dans cinq stations de sports d’hiver : Auron, Val d’Allos, Isola 2000, Valberg et, nouveauté de cette édition, Limone Piemonte, de l’autre côté de la frontière italienne. Chaque après-midi, au retour des pistes, les familles découvraient un village d’activités gratuites installé en pied de station, où la mascotte Bouba accueillait les participants, certains encore bottés de leurs chaussures de ski.

© AS Monaco

Une fréquentation en hausse

Au total, plus de 300 enfants ont pris part aux festivités proposées par l’AS Monaco au fil de ces cinq étapes. Le programme, ouvert à tous et sans inscription, s’adressait aussi bien aux fidèles supporters qu’aux vacanciers de passage. Un chiffre qui témoigne de l’attractivité croissante de cette opération lancée en 2023.

Habituellement déployé dans les communes côtières, comme Cap d’Ail, Cogolin ou encore Roquebrune-Cap-Martin lors des dernières étapes, le Kids Tour affirme avec cette déclinaison montagnarde la volonté de l’AS Monaco d’étendre son maillage territorial jusqu’aux villages du Haut-Pays. Une démarche communautaire, portée par le programme AS Monacœur, qui ancre le club dans le quotidien des familles de toute la région.