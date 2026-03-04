Le Prince Albert II à Rome : « L’Arctique est un enjeu crucial pour l’humanité »

Après le Symposium Polaire de Monaco, le Prince Albert II s'est exprimé à l'Arctic Circle Forum à Rome © Michaël Alesi / Palais princier

À l’heure où les grandes puissances se disputent les ressources et les routes maritimes de l’Arctique, le Prince Albert II a choisi Rome pour plaider une tout autre vision de la région polaire.

Quelques jours après avoir coorganisé le Symposium Polaire « De l’Arctique à l’Antarctique » au Musée Océanographique de Monaco (trois jours de travaux scientifiques réunissant experts internationaux autour des défis climatiques des régions polaires), le Prince Albert II a pris la parole à Rome lors de l’Arctic Circle Forum, tribune internationale qui rassemble dirigeants politiques, chercheurs et représentants des peuples autochtones pour débattre de l’avenir de la région arctique.

© Michaël Alesi / Palais princier

La science comme rempart contre les tensions

Face à une région de plus en plus convoitée pour ses gisements d’hydrocarbures et ses nouvelles routes maritimes, le Prince Albert II a défendu la primauté de la coopération scientifique. Le partage de la connaissance entre nations reste, selon lui, l’un des rares leviers capables de maintenir un dialogue constructif malgré des relations diplomatiques parfois tendues.

Le Prince Albert II a insisté sur l’importance de ne pas laisser les tensions géopolitiques fragiliser la collaboration entre nations © Michaël Alesi / Palais princier

Le Souverain a insisté sur un point souvent négligé : « L’Arctique est un enjeu crucial pour l’humanité ; son climat et ses ressources nous concernent tous, et ses communautés autochtones doivent être respectées, écoutées et pleinement associées aux décisions qui engagent l’avenir de leurs territoires. »

Il a rappelé la nécessité d’associer pleinement les communautés autochtones aux décisions qui concernent leurs territoires © Michaël Alesi / Palais princier

© Michaël Alesi / Palais princier

Dans un contexte où certaines puissances remettent en question les cadres multilatéraux, le Prince Albert II a réaffirmé que le respect du droit international n’est pas négociable. Sans règles communes, c’est l’ensemble de l’équilibre arctique, écologique, humain et diplomatique, qui risque de basculer.