La Principauté attribue 156 appartements domaniaux à des foyers monégasques

La commission d’attribution des logements domaniaux vient de dévoiler ses résultats pour 2026, confirmant une dynamique soutenue en faveur des foyers monégasques les plus en attente.

Réunie le 6 mars au Ministère d’État sous la présidence de Pierre-André Chiappori, conseiller de gouvernement-ministre des finances et de l’économie, la commission d’attribution des logements domaniaux a arrêté sa liste pour cette nouvelle session. Au total, 156 logements ont été attribués à des foyers monégasques, à l’issue d’un appel à candidatures ouvert entre le 15 septembre et le 10 octobre 2025.

Parmi ces attributions, 49 appartements neufs issus du Bloc A de la Résidence Héméra ont trouvé preneur, le Bloc B ayant déjà été distribué lors de la session précédente, auxquels s’ajoutent 107 logements rénovés répartis sur l’ensemble du territoire de la Principauté.

Des priorités ciblées sur les besoins familiaux

Les chiffres témoignent d’une attention particulière portée aux situations familiales évolutives. Plus des deux tiers des candidats ayant besoin d’une pièce supplémentaire en raison de l’agrandissement de leur foyer ont reçu une proposition adaptée. Par ailleurs, six candidats sur dix ne bénéficiant d’aucun logement en Principauté se sont vu proposer une solution.

Cette session s’inscrit dans le cadre du plan national pour le logement, lancé en 2019, qui a permis depuis lors l’attribution de plus de 1 300 logements à des familles monégasques. La politique gouvernementale repose sur trois leviers complémentaires : la construction de nouveaux programmes immobiliers, la rénovation du parc existant et la mise à jour régulière des standards de qualité des appartements domaniaux. Un effort continu, qui vise à adapter l’offre publique de logement aux réalités démographiques et familiales de la Principauté.