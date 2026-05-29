À Nice, le photographe Boby expose ses clichés iconiques des JO de Paris 2024 au Musée du Sport

Les clichés du photographe se démarquent par un léger grain, des angles improbables et des couleurs pastels © odieuxboby

Le Musée National du Sport de Nice accueille dès le 1er juin une exposition gratuite de près de 300 photographies signées Boby, l’un des photographes officiels des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Des silhouettes d’athlètes noyées dans des halos de lumière, un rider de BMX suspendu dans le vide au-dessus de la Concorde, la vasque olympique irradiant le ciel parisien comme un astre artificiel : les images de Boris Allin, alias Odieux Boby reconnaissable par son bob fétiche, tiennent autant de la photographie de presse que d’une rêverie visuelle. Collaborateur régulier de Libération et habitué du Festival de Cannes, où il arpentait encore la Croisette il y a quelques jours, le photographe n’est pas un spécialiste du sport. C’est précisément ce décalage qui donne à son travail sa singularité : armé de focales fixes 35 mm ou 50 mm, il traque les instants invisibles au plus grand nombre, joue des flous et des accidents de lumière pour transformer le geste en apparition quasi onirique.

© odieuxboby

Une carte blanche au cœur de l’Allianz Riviera

Pour sa première exposition « Hors-série », le Musée National du Sport de Nice lui offre carte blanche. Près de 300 photographies investiront le hall d’accueil du musée, dans le prolongement de l’exposition Un été 2024, consacrée depuis février à l’héritage olympique. L’occasion de replonger dans cette parenthèse sportive et populaire, à deux ans de l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver des Alpes 2030.

Informations pratiques

Exposition Un été 2024 par Boby, du 1er juin au 20 septembre.

Lieu : hall d’accueil du Musée National du Sport, Stade Allianz Riviera, 6 allée Camille Muffat, Nice

Accès gratuit et inauguration le 1er juin à 18h30 en présence de l’artiste.