Non vedete l’ora che la spiaggia del Larvotto riapra? Ne avete abbastanza di distendervi sulle spiagge di ciottoli con le rocce che vi trafiggono la schiena? Monaco Tribune vi porta alla scoperta del lungomare della Riviera: un vero tesoro stracolmo di perle, se si sa dove guardare. Potrete finalmente prendere il sole senza che i sassi disturbino le vostre giornate estive!

1. Spiaggia di La petite Afrique – Beaulieu

Per una giornata al mare nei paraggi, prendete il primo treno per Beaulieu e crogiolatevi al sole. Vi aspetta una spiaggia “calma e sicura” con alle spalle montagne rocciose che offrono un “paesaggio magnifico” (secondo un utente di Tripadvisor). Inoltre, se siete appassionati di sport nautici, è senz’altro il posto giusto per voi. Moto d’acqua, sup e bananoni vi aspettano all’estremità ovest della baia.

2. Spiaggia di Passable – Saint Jean Cap Ferrat

Una spiaggia magnifica con vista sul porto e sulla cittadella di Villefranche-sur-mer. Divisa in due parti, una pubblica e una privata, questa baia adornata da palme vi permette di scegliere l’esperienza che più gradite. Qualsiasi zona preferiate per godervi un po’ di sole, sarete sempre al riparo dal vento grazie all’insenatura che protegge dalla brezza marina.

© Spiaggia di Passable via Facebook

3. Spiaggia di La Gravette – Antibes

Questa spiaggia pubblica, a forma di ferro di cavallo, è l’ideale per fare un tuffo quando le temperature aumentano. Secondo gli utenti di Tripadvisor, la “baia chiusa permette di fare il bagno in sicurezza”. Se pensate, quindi, di trascorrere una giornata con i più piccoli, “è proprio il posto ideale per le famiglie”. Un consiglio? Non scappate subito dopo il bagno! Fate un salto al centro storico, visitate uno dei porti o esplorate il museo Picasso.

© seeantibes.com

4. Spiaggia di Camp Long (Tiki Plage) – Saint-Raphaël

Questa spiaggia di sabbia privata si trova a meno di due ore da Monaco. Una piccola curiosità? La spiaggia prende il nome dal ristorante Tiki Plage che si trova nella baia. In questa insenatura, circondata da falesie rosse e foreste di pini, potrete affittare un pedalò ed esplorare le acque turchesi, famose per lo snorkeling. Se sarete fortunati, potrete scovare uno dei cinquanta (circa) relitti di barche sul fondo delle acque limitrofe.

© Ristorante Tiki Plage

5. Spiaggia della Bastide Blanche – St Tropez

Se avete l’anima da avventurieri, questa è la spiaggia perfetta per voi. Per arrivarci, infatti, dovrete camminare per circa 45 minuti/un’ora… Se invece non volete sentire troppo caldo, potete affittare un kayak e pagaiare verso l’acqua cristallina. Sarà anche l’occasione perfetta per avvistare qualche pesce. Parcheggiate alla spiaggia di ciottoli L’Escalet, attraversate il profondo blu e troverete questa baia sabbiosa e isolata pronta ad aspettarvi.

Non manca molto tempo all’apertura della spiaggia del Larvotto e dei suoi negozi, prevista a luglio. Nell’attesa, speriamo che la nostra selezione vi sia d’ispirazione per trascorrere i prossimi giorni al sole, magari in una di queste splendide spiagge di sabbia!