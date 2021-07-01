











Устали ждать, когда пляж Ларвотто снова возобновит работу? Надоело отдыхать на галечных пляжах с камнями, впивающимися в кожу? Monaco Tribune поможет открыть новые места на побережье Ривьеры! Пять песчаных пляжей для тех, кто хочет отдыхать под летним солнцем без раздражающих камней, портящих солнечные ванны!

1. Пляж «Маленькая Африка» — Больё-сюр-Мер

Для отдыха недалеко от Монако сядьте на поезд до Больё — там вас ждет прекрасный солнечный день. Безопасный и тихий пляж, окруженный скалистыми горами, открывает вид на «прекрасный пейзаж» (по мнению посетителей Tripadvisor). Если вы увлекаетесь водными видами спорта, то этот пляж определенно создан для вас. В западной части залива можно взять напрокат гидроциклы, каяки и лодки.

2. Пляж Пасабль — Сен-Жан-Кап-Ферра

Великолепный пляж с видом на порт и цитадель Вильфранш-сюр-мер. Пляж разделен на две части: общественную и частную. Каждый сможет выбрать для себя подходящий тип отдыха в заливе с пальмами. Бухта защищает от морского бриза, что делает отдых еще более комфортным.

© Пляж Пасабль,Facebook

3. Пляж де ла Граветт — Антибы

Общественный пляж в форме подковы — идеальное место для купания в жаркие дни. По мнению пользователей Tripadvisor, «закрытая бухта делает купание безопасным». Так что, если у вас есть дети, это «отличное место для семейного отдыха». «После пляжа не торопитесь уезжать. Загляните в Старый город, посетите один из портов или сходите в музей Пикассо», — советуют авторы Tripadvisor.

© seeantibes.com

4. Пляж Тики — Сен-Рафаэль

Этот уединенный песчаный пляж находится менее чем в двух часах езды от Монако. Забавная история: пляж получил название от ресторана Tiki Plage, расположенного на берегу залива. Пляж расположен в бухте, окруженной скалами и сосновым лесом. Здесь можно арендовать катамаран и исследовать бирюзу воды, которая идеально подходит для плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой. Если вам повезет, вы сможете увидеть один из примерно пятидесяти затонувших кораблей, которые лежат в близлежащих водах.

© Tiki Plage Restaurant

5. Ла Бастид Бланш — Сен-Тропе

Если вы любите приключения, то этот пляж создан для вас. Чтобы попасть на пляж, нужно идти пешком около 45 минут… Если вы предпочитаете прохладу, можно арендовать каяк и проплыть по кристально чистой воде, наблюдая за рыбами. Остановитесь на галечном пляже Эскалет и пройдите по воде, чтобы найти уединенную песчаную бухту.

Пляж Ларвотто и его торговый комплекс снова откроются в июле. Мы надеемся, что наша подборка вдохновила вас провести следующие несколько недель на пляже — возможно, на одном их тех, которые мы советуем.