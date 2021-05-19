











Полностью обновленный пляжный комплекс Ларвотто и его магазины снова откроются в начале июля. Пока вы ожидаете возможности вновь насладиться отдыхом на одном из самых знаковых пляжей Княжества, мы рассказываем, как будет выглядеть его полностью переделанная территория.

Общественный пляж Ларвотто готовится снова встречать потоки туристов на полностью обновленной территории. Княжеское правительство предоставит в распоряжение торговцев абсолютно новые помещения. Некоторые торговые точки будут обслуживать клиентов прямо на пляже. Среди них — кафе-мороженое Mullot, магазины Unicorn и Palais du Maillot, тренажерный зал Larvotto и Морская академия Монако.

Новый торговый район открывается зимой

Следующей зимой в торговой зоне Ларвотто свои двери откроют семь магазинов. Сейчас проходит конкурс заявок, и заинтересованные торговцы могут сделать свои предложения до 12.00 14 июня. Четыре из семи победителей конкурса смогут принять разные виды деятельности в помещениях от 61 до 103 квадратных метров. Остальные помещения предназначены для предприятий общественного питания: кафе, булочные, бары и даже чайные комнаты, площадь которых будет достигать 249 квадратных метров, а также террасы.