Nominata di recente Orchestra dell’anno, aggiudicandosi il premio assegnato da Radio Classique, l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo sta vivendo da diversi anni una rinascita, dietro la spinta del suo direttore d’orchestra Kazuki Yamada e del suo direttore artistico Didier de Cottignies.

E se l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo ritrovasse il suo antico splendore negli anni a venire? Completamente rinnovata dall’arrivo del maestro giapponese Kazuki Yamada, l’OPMC continua la sua metamorfosi collezionando premi e riconquistando una certa fama nazionale.

.

“Dal 2016, facciamo del nostro meglio per rimettere in sesto l’orchestra”, afferma il direttore artistico. “Non c’era più una direzione, ma con Kazuki Yamada abbiamo ripristinato l’ordine. Prima partecipavamo a piccoli festival regionali. Ora, iniziamo a farci vedere ai grandi festival, come quelli di Aix-en-Provence, Evian, Parigi o Torino”.

Anche se la pandemia di Covid-19 ha arrestato questo slancio per due anni scoraggiando poco a poco il pubblico, Didier de Cottignies ha tutte le intenzioni di correggere il tiro invitando artisti di fama mondiale che possano riempire l’Auditorium Rainier III.

Sedurre di nuovo il pubblico…

“Il nostro obiettivo principale è riempire la sala”, afferma. “Quando un artista come Daniil Trifonov, pianista russo e star internazionale, arriva a Monaco e la sala è piena solo per due terzi, non è normale… A New York le sale si riempiono in poche ore!”

Didier de Cottignies © Dipartimento Comunicazione / Stéphane Danna

La colpa è da imputare ai lunghi anni di peregrinazioni e di concerti “mediocri” che hanno scoraggiato i monegaschi, i frontalieri e gli amanti della musica classica della regione. “La gente ha perso interesse per l’OPMC”, si rammarica Didier de Cottignies, che intende riattirare in breve tempo gli appassionati di Sanremo, Ventimiglia, Bordighera, oltre agli abitanti del Var. “E per alzare il livello e invitare di nuovo grandi nomi, serve tempo. È un lavoro lungo, che si fa con il passaparola”.

Ogni concerto è migliore del precedente. Kazuki Yamada? È un diamante grezzo da lucidare, è già uno dei migliori al mondo Didier de Cottignies

Per raggiungere l’obiettivo, l’OPMC può contare sul sostegno di Radio Classique, che le ha appena assegnato il premio di Orchestra dell’anno mettendola davanti alla prestigiosa Orchestra Filarmonica di Parigi e a quella di Strasburgo. “Radio Classique è molto ascoltata nella regione di Aix-Marseille e i nostri indici di ascolto sono in costante aumento”, afferma soddisfatto Didier de Cottignies. “Il nostro lavoro comincia a dare i suoi frutti. Ora speriamo in un effetto a catena”.

A riprova di questo crescente interesse, quest’anno Radio Classique trasmetterà sette concerti, rispetto ai cinque dell’anno scorso. E per la prima volta nella storia dell’OPMC, le esibizioni verranno persino filmate. “Stiamo iniziando a farci notare”.

…e coinvolgere le nuove generazioni

E i giovani? “Dicono che il pubblico stia invecchiando, ma sono passati venticinque anni e il pubblico c’è ancora, quindi all’epoca non doveva essere poi così vecchio”, precisa l’ex direttore dell’Orchestra di Parigi, convinto che i giovani siano ancora molto interessati alla musica classica.

“A Parigi la percentuale di giovani era piuttosto alta. Si dice spesso che i giovani non possano permetterselo, ma un posto per un concerto della filarmonica a volte costa dai quindici ai venti euro, mentre i biglietti per la Champions League al Parc des Princes costano anche più di cento euro!”

Famosa già nel XX secolo, l’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo ha costruito la sua reputazione negli anni ’20 grazie ai balletti russi, per poi negli anni ’40 assistere alla successione e alle esibizioni di grandi direttori. Un successo che Didier de Cottignies vorrebbe replicare sotto la spinta di Kazuki Yamada.

Smadar Eisenberg, presidente della vivace Associazione degli amici dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, con il premio Orchestra dell’anno assegnato da Radio Classique / © DR

“A causa della barriera linguistica, ci ha messo del tempo a orientarsi, ma oggi tutti hanno capito che è uno dei migliori. Si vede dalla qualità dell’orchestra. Ogni concerto è migliore del precedente. Kazuki è un diamante grezzo da lucidare”.

Arrivato nel 2016, l’artista giapponese è riuscito a rimettere ordine nell’orchestra, creando una vera e propria chimica tra i suoi musicisti e dando prova di una genuina dedizione verso l’OPMC. “È coinvolto fino in fondo nel progetto, ma senza prendersi troppo sul serio”, afferma Didier de Cottignies parladno del direttore che ha appena firmato un nuovo contratto fino al 2026. “Kazuki non sfrutta l’orchestra come trampolino di lancio per il futuro, anche se è un direttore giovane (40 anni) che un giorno se ne andrà. E quando succederà, la gente avrà le lacrime agli occhi”.