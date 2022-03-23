Филармонический оркестр Монте-Карло, недавно удостоенный премии «Оркестр года» по версии Radio Classique, в последние годы переживает настоящий ренессанс под руководством дирижера Кадзуки Ямады (Kazuki Yamada) и художественного руководителя Дидье де Коттиньи (Didier de Cottignies).

Филармонический оркестр Монте-Карло (OPCM) постепенно возвращает себе былую славу. Полностью возрожденный после прихода японского маэстро Кадзуки Ямады, оркестр продолжает внутренние изменения, параллельно собирая награды и обретая всенародную известность.

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«С 2016 года мы делаем все возможное, чтобы вернуть оркестр на прежний уровень», — говорит его художественный руководитель. «Не было никаких ориентиров, но с Кадзуки Ямадой мы навели порядок. Раньше мы участвовали в небольших региональных фестивалях. Сейчас мы снова играем на таких крупных фестивалях, как Экс-ан-Прованс, Эвиан, Париж и Турин».

Пандемия к сожалению остановила этот импульс и отпугнула зрителя от физического присутствия на концентрах. Дидье де Коттиньи намерен исправить ситуацию, пригласив всемирно известных артистов, которые заполнят Аудиторию Ренье III.

Вновь привлечь публику…

«Заполнить зал — наша главная цель», — говорит он. «Когда такой артист, как Даниил Трифонов, российский пианист и мега-звезда, приезжает в Монако, а зал заполнен всего на две трети, это ненормально… В Нью-Йорке залы заполняются за несколько часов!»

Дидье де Коттиньи © Управление по коммуникации / Stéphane Danna

Виной тому долгие годы скитаний и «средних» концертов, которые обескуражили не только монегасков, но и жителей соседних городов, любителей классической музыки региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. «Люди потеряли интерес к OPMC», — сетует Дидье де Коттиньи, который намерен быстро вернуть энтузиастов из Сан-Ремо, Вентимильи, Бордигеры, а также жителей департамента Вар. «А чтобы поднять уровень и вернуть громкие имена, нужно время. Это долгосрочная работа, которая работает как сарафанное радио».

Каждый концерт лучше предыдущего. Кадзуки Ямада? Он — самородок, он уже один из лучших в мире. Дидье де Коттиньи

Для этого OPMC может рассчитывать на поддержку Radio Classique, которое только что присудило ему приз «Оркестр года», опередив престижные Парижский и Страсбургский филармонические оркестры. «Radio Classique очень востребовано в регионе Экс-Марсель, и рейтинги нашей аудитории постоянно растут», — с удовлетворением говорит Дидье де Коттиньи. «Наша работа начинает приносить плоды. Мы надеемся на эффект снежного кома».

Доказательством растущей популярности является то, что в этом году Radio Classique будет транслировать семь концертов — на два больше чем в прошлом году. И впервые в истории Филармонического оркестра Монте-Карло, концерты будут даже сниматься на видео. «Нас начинают замечать».

…и привлекать молодое поколение

А как насчет молодого поколения? «Говорят, что публика стареет, но прошло уже двадцать пять лет, значит, публика все еще есть, и в то время она была не такой уж старой», — объясняет бывший директор Парижского оркестра, убежденный, что молодежь по-прежнему очень интересуется классической музыкой.

«В Париже доля молодых людей была довольно высокой. Часто говорят, что молодежь не может себе этого позволить, но билет на филармонический концерт иногда стоит пятнадцать-двадцать евро, в то время как билеты на матч Лиги чемпионов на «Парк де Пренс» стоят несколько сотен евро!»

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Филармонический оркестр Монте-Карло обрел свою известность благодаря русским балетам в 1920-х годах. Великие дирижеры сменяли друг друга и выступали в 1940-х годах. Успех, который Дидье де Коттиньи хотел бы повторить благодаря личности Кадзуки Ямады.

Смадар Айзенберг, президент Ассоциации друзей Филармонического оркестра Монте-Карло, с наградой «Оркестр года Radio Classique» / © Все права защищены

«Из-за языкового барьера ему потребовалось время, чтобы сориентироваться, но теперь все понимают, что он один из лучших. Это видно по качеству оркестра. Каждый концерт лучше предыдущего. Кадзуки — это настоящий самородок».

Прибыв в 2016 году, японский виртуоз сумел навести порядок в оркестре, создав настоящую химию между своими музыкантами. С настоящей преданностью OPMC. «Он полностью вовлечен в проект, не воспринимая себя слишком серьезно», — говорит Дидье де Коттиньи о человеке, который только что подписал новый контракт до 2026 года. «Кадзуки не использует оркестр как трамплин для продолжения карьеры, хотя он молодой дирижер (40 лет), который однажды уйдет. И когда он будет уходить, публика его будет провожать со слезами на глазах».