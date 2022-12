3 cose da sapere su Monaco e sull’Eurovision

Il Principato non parteciperà all'Eurovision Song Contest 2023. Dalla nascita del concorso Monaco ha gareggiato 24 volte e vinto una sola volta.

1. Monaco ha vinto all'Eurovision nel 1971

I grandi appassionati dell'Eurovision se lo ricordano bene. Nel giugno 1971, la cantante francese Séverine all'età di 22 anni ha vinto il celebre concorso canoro a Dublino rappresentando il Principato con la canzone Un banc, un arbre, une rue.

La canzone, scritta da Yves Dessca e composta da Jean-Pierre Bourtayre, ha subito riscosso un grande successo in tutta Europa arrivando al nono posto nelle classifiche del Regno Unito. Il videoclip era stato girato davanti al noto Casinò di Monte-Carlo.

Questa è stata la prima e unica vittoria del Principato, che ha continuato a partecipare all'Eurovision fino al 1979. La bandiera biancorossa ha fatto il suo timido ritorno tra il 2004 e il 2006 dopo un’assenza di 25 anni. Successivamente, poiché ogni anno veniva eliminata in semifinale, gli organizzatori hanno deciso di ritirarsi.

Oltre alla vittoria dell'Eurovision nel 1971, Monaco si è classificata al secondo posto nel 1962 e al terzo posto nelle edizioni 1960, 1964 e 1976. Il Principato è invece arrivato all'ultimo posto nel 1959 e nel 1966. In quest'ultima occasione ha ottenuto zero punti.

2. Monaco non ha mai ospitato l'Eurovision

Come da tradizione, il Paese vincitore accoglie il concorso canoro nel suo territorio l'anno successivo, ma non è stato il caso di Monaco che è l'unico Paese vincitore a non aver mai ospitato l'Eurovision. Dopo aver inizialmente deciso di organizzare l'edizione del 1972, il Principato si era rivolto alla televisione pubblica francese per avere un sostegno tecnico e finanziario.

Cos'è successo? La televisione monegasca dell'epoca (la TMC) voleva che l'Eurovision si svolgesse a Monaco, mentre la televisione francese in Francia. I due Paesi non erano riusciti a trovare un accordo. Perciò i responsabili monegaschi hanno dovuto rinunciare all'organizzazione del concorso, che si è poi tenuto nel Regno Unito.

3. Gainsbourg ha scritto una canzone per Monaco

Nonostante l'inconveniente, il Principato si è fatto valere durante gli Eurovision. Sapevate che una canzone portata sul palco da Monaco è stata composta da Serge Gainsbourg? Si tratta di Boum Badaboum, interpretata nel 1967 da Minouche Barelli, nota cantante di varietà e conduttrice televisiva figlia del direttore d'orchestra naturalizzato monegasco Aimé Barelli.

Altro personaggio famoso ad aver indossato i colori del Principato è stato Jacques Pills con la canzone Mon ami Pierrot. Nel 1963 è stata la volta di Françoise Hardy che ha rappresentato Monaco all'edizione di Londra e nel 1977 quella di Michèle Torr che ha cantato Une petite française. Séverine Ferrer è infine tornata sul palco dell'Eurovision con la canzone Coco Dance per l'ultima apparizione di Monaco nel 2006.

Ci saranno altri aneddoti da raccontare in futuro? Solo se Monaco torna all'Eurovision… I motivi per cui non parteciperà all'edizione 2023 a Liverpool sono tecnici, economici e logistici. Ma l'arrivo di Monte-Carlo Riviera, il futuro canale televisivo pubblico del Principato che sarà trasmesso su TV5 Monde potrebbe cambiare le carte in tavola.