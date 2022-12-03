3 интересных факта о Монако и конкурсе Евровидение

Княжество не будет участвовать в конкурсе эстрадной песни Евровидение 2023. С 1956 года Монако участвовало в конкурсе 24 раза, а один раз даже одержало победу.

1. Монако выиграло конкурс в 1971 году

Фанаты Евровидения помнят этот день. 22-летняя французская певица Северин (Séverine) выиграла в этом знаменитом конкурсе в 1971 году, в Дублине, выступая за Монако с песней «Un banc, un arbre, une rue» (Лавочка, дерево, улица).

Песня композитора Жан-Пьера Буртер (Jean-Pierre Bourtayre) на слова Ива Десска (Yves Dessca) с видеоклипом, снятым напротив Казино Монте-Карло, быстро завоевала популярность во всей Европе, а в британских рейтингах даже заняла 9-е место.

Эта победа на Евровидении была первой и единственной победой Княжества, участвовавшего в конкурсе до 1979 года. 25 лет спустя, в 2004-2006 годах красно-белый флаг скромно вернулся на конкурс. Поскольку Монако каждый раз выбывало из соревнования в полуфинале, организаторы решили отступиться от участия в нем.

Что касается наград, то помимо победы в 1971 году, Монако заняло второе место в 1962 году и трижды занимало третье место в 1960, 1964 и 1976 годах. К сожалению, Княжество также дважды занимало последнее место в 1959 и 1966 годах, а в 1966 не набрало ни одного очка.

2. Монако никогда не проводило конкурс на своей территории

По традиции выигравшая страна проводит следующий конкурс на своей территории, но Монако стало единственным государством-победителем, никогда не принимавшим у себя Евровидение. Сначала Княжество решило в одиночку организовать конкурс 1972 года, затем связывалось с французским государственным телевидением, чтобы найти финансовую и материальную поддержку.

Монакское телевидение (в то время – TMC) хотело, чтобы конкурс прошел в Монако, а французское телевидение – во Франции. Страны так и не смогли договориться между собой. В результате монегасские организаторы отказались от этой идеи, и конкурс прошел в Великобритании.

3. Серж Гензбур написал песню для Монако

Не смотря на все трудности, Княжество блеснуло на Евровидении. Известно ли вам, что одну из песен, представленных Монако на конкурсе, написал Серж Гензбур (Serge Gainsbourg)? В 1967 году песню «Boum Badaboum» со сцены Евровидения исполнила Минуш Барелли (Minouche Barelli), известная эстрадная певица и телеведущая, а также дочь получившего монегасское гражданство дирижера Эме Барелли (Aimé Barelli).

За Княжество выступал еще один известный исполнитель – Жак Пиллс (Jacques Pills) с песней «Mon ami Pierrot» (Мой друг Пьерро). В 1963 году в Лондоне Монако представляла Франсуаз Арди (Françoise Hardy), а в 1977 году – Мишель Торр (Michèle Torr) с песней «Une petite française» (Маленькая француженка). Наконец, в 2006 году, в последний раз на Евровидении Монако представляла Северин Ферре (Séverine Ferrer) с песней «Coco Dance».

Будут ли интересные истории в будущем? Для этого Монако должно достойно вернуться на конкурс... В 2023 году в Ливерпуле Монако не будет участвовать в Евровидении по техническим, экономическим и логистическим причинам. Но Monte-Carlo Riviera, будущий государственный монегасский канал, транслируемый по TV5 Monde, может смешать карты.