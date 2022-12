3 choses à savoir sur Monaco et l’Eurovision

Si la Principauté ne participera pas au Concours Eurovision de la chanson en 2023, Monaco a été représenté 24 fois depuis la création de l'événement et a même remporté une victoire.

1. Monaco a remporté le concours en 1971

Les grands fans de l'Eurovision s'en souviennent. Séverine, une chanteuse française, âgée à l'époque de 22 ans, a gagné le fameux concours en juin 1971 à Dublin sous les couleurs de Monaco avec le titre Un banc, un arbre, une rue.

Écrite par Yves Dessca et composé par Jean-Pierre Bourtayre, la chanson, dont le clip a été tourné en face du Casino de Monte-Carlo, est très vite devenue un succès dans toute l’Europe, atteignant même la 9ème place des charts au Royaume-Uni.

Cette victoire à l’Eurovision était la première et la seule de la Principauté, qui continuera de participer au concours jusqu’en 1979. Le drapeau rouge et blanc fera ensuite un timide retour, après une absence de 25 ans, entre 2004 et 2006. Monaco étant éliminé à chaque fois en demi-finale, les organisateurs choisiront de mettre un terme à l’aventure.

Côté palmarès, en plus d'avoir remporté le compétition une fois, Monaco a terminé à la deuxième place en 1962, et à trois reprises à la troisième place en 1960, 1964 et 1976. La cité-État s'est au contraire vue attribuer la dernière place deux fois, en 1959 et 1966, et a également obtenu un nul point, c'est à dire un score vierge, en 1966.

2. Monaco n'a jamais été pays hôte

Comme il est de coutume, le pays gagnant organise le concours sur son territoire l'année suivante, mais ce ne fut pas le cas de Monaco qui devint ainsi le seul pays vainqueur à ne jamais avoir accueilli l'Eurovision sur son sol. En ayant d'abord décidé d'orchestrer seule l'édition de 1972, la Principauté s'est finalement rapprochée de la télévision publique française pour trouver un soutien financier et matériel.

La télévision monégasque (TMC à l'époque) souhaitant que le concours se tienne à Monaco et la télévision française en France, les deux États ne sont pas parvenus à accorder leurs violons. Les responsables monégasques ont donc renoncé à l'organisation du concours, qui s'est finalement tenu au Royaume-Uni.

3. Gainsbourg a écrit un titre pour Monaco

Malgré ce petit bémol, la Principauté a rayonné avec l'Eurovision. Saviez-vous par exemple, qu'une chanson portée par Monaco a été composée par Serge Gainsbourg ? Il s'agit en effet de Boum Badaboum interprétée sur la scène de l'Eurovision en 1967 par Minouche Barelli, célèbre chanteuse de variété et animatrice télé, mais également fille du chef d’orchestre naturalisé monégasque, Aimé Barelli.

Autre personnalité connue à porter les couleurs de la Principauté : Jacques Pills avec la chanson Mon ami Pierrot. En 1963, c’est Françoise Hardy qui représente Monaco au concours à Londres, puis Michèle Torr en 1977 avec Une petite française. Enfin, Séverine Ferrer incarnera la dernière apparition de Monaco à l’Eurovision en 2006 avec la chanson Coco Dance.

Y aura-t-il d'autres anecdotes à raconter dans le futur ? Pour cela, il faudrait que Monaco fasse son grand retour... La raison de sa non-participation en 2023 à Liverpool est à la fois technique, économique et logistique. Mais l'arrivée de Monte-Carlo Riviera, future chaîne publique monégasque diffusée sur TV5 Monde, pourrait peut-être modifier le refrain.