Trois rendez-vous musicaux de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à ne pas manquer

Violon, piano et violoncelle seront sur le devant de la scène à l’Auditorium de Monte-Carlo et à la Salle Garnier les 28 avril, 3 mai et 5 mai 2024.

En l’espace d’une semaine, Monaco s’apprête à recevoir trois évènements majeurs de la musique classique. Lors de ces trois dates, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo organise trois concerts réunissant des artistes internationaux.

Le dimanche 28 avril 2024, oréparez vous à un Récital de la part de Sergey Khachatryan et de Alexandre Kantorow.

Au programme, des sonates alliant piano et violon interprétées par ce duo franco-arménien. Le concert commence à 18 heures et se jouera à l’Auditorium Rainier III. Les tarifs vont de 25 à 60 euros et l’entrée est interdite pour les enfants de moins de trois ans. Vous pouvez réserver vos places sur la billetterie en ligne.

Le vendredi 3 mai 2024, rendez-vous à la salle Garnier pour vivre le dernier récital de la saison avec le pianiste coréen Seong-Jin Cho qui interprètera des pièces de Haydn, Ravel et Liszt.

Le concert débutera à 20 heures et la tranche tarifaire va de 18 à 36 euros, voici le lien vers la billetterie.

Pour finir cette semaine en beauté, retrouvez l’orchestre au grand complet le dimanche 5 mai pour un concert symphonique. Au programme : D’un soir triste, Concerto pour violoncelle n°1 et Une vie de Héros interprétées par le violoncelliste norvégien Truls Mørk et dirigé par Andris Poga.

Le concert se déroulera à l’Auditorium Rainier III à 17 heures par un prélude annonçant les œuvres. Les tarifs vont de 18 à 36 euros, vous pouvez réserver vos billets ici.

