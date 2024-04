Où et comment faire la fête pendant le Grand Prix de Monaco ?

Les 5 meilleures recommandations de Monaco-Tribune.

Enfin, nous y sommes ! Le jeudi 23 mai marque le coup d’envoi du Grand Prix de Monaco 2024, qui se tiendra jusqu’au dimanche 26 mai.

Mais en Principauté, le Grand Prix n’est pas seulement synonyme de courses effrénées ! Chaque année, cette période est aussi l’occasion de faire la fête, de nuit comme de jour. Voici quelques suggestions.

1. Sunset Monaco, la fête en continu

Sunset Monaco démarre à midi – © Camille Dufosse

Et justement, de jour ou de nuit, pourquoi choisir ? A partir de ce vendredi 24 mai et jusqu’à dimanche, Sunset Monaco vous donne rendez-vous au Méridien Beach Plaza, de midi à minuit ! Au programme, une vingtaine d’artistes musicaux dans une ambiance chic et décontractée. Et gardez l’œil ouvert : l’événement est généralement très prisé par les célébrités.

Réservation vivement conseillée via le site internet de l’événement

2. Amber Lounge met le feu au Grimaldi Forum

Retrouvez trois DJ sets exclusifs avec Amber Lounge – © Amber Lounge

Pour les oiseaux de nuit, les soirées Amber Lounge vous accueillent de vendredi à dimanche pour des DJ sets exclusifs au Grimaldi Forum. Cette année, Amber Lounge fête son 20e anniversaire. Pour rappel, Amber Lounge organise aussi chaque année un défilé de mode caritatif.

Réservations en ligne ou au +33 7 88 84 67 01

3. Twiga et ses dîners-spectacles

En plus de la musique, Twiga propose aussi des dîners-spectacles – © Twiga Monte-Carlo

Les DJ seront aussi de la partie chez Twiga, aussi au Grimaldi Forum ! Bob Sinclar sera en Principauté le dimanche 26 mai. Vous pourrez retrouver DJ Magnum jeudi, Purple Disco Machine vendredi et Marco Carola samedi. Avant cela, pourquoi ne pas profiter des dîners-spectacles avec Alessandro Ristori and The Portofinos ?

Réservations via Twiga World et au +377 99 99 25 50

4. Le Jimmy’z, la figure incontournable de Monaco

© Monte-Carlo SBM

Du jeudi 23 au dimanche 26 mai, le Jimmy’z Monte-Carlo se met au diapason du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, avec une programmation où ne figurent que des champions. Retrouvez Adriatique vendredi, Blondish + DIPLO samedi et Black Coffee dimanche.

Réservations au +377 6 80 86 21 08

5. Le Grand Prix sur terre et en mer

La Rascasse accueille les fêtards après les courses – © Monte-Carlo SBM

Quoi de mieux que le virage du Grand Prix pour fêter le Grand Prix ? Par sa localisation exceptionnelle, la Rascasse est un lieu mythique, d’où l’on peut admirer les bolides le jour et où l’on peut s’amuser la nuit. Mais ce n’est pas le seul établissement du Port Hercule à se mettre au diapason du Grand Prix : le Jack’s ou la Brasserie de Monaco vous attendent aussi pour boire un verre.