Dove e come fare festa durante il Gran Premio di Monaco

I 5 locali migliori secondo Monaco Tribune.

Finalmente ci siamo! Giovedì 23 maggio avrà inizio il Gran Premio di Monaco 2024, che terminerà domenica 26 maggio.

Ma in Principato il Gran Premio non è solo corse sfrenate! Ogni anno, questo periodo dell’anno si trasforma nell’occasione perfetta per fare festa, di notte e di giorno. Ecco qualche suggerimento.

1. Sunset Monaco, la festa non-stop

Sunset Monaco apre a mezzogiorno – © Camille Dufosse

Giorno o notte? Non dovete per forza scegliere. Da venerdì 24 maggio fino alla domenica, il Sunset Monaco vi dà appuntamento al Méridien Beach Plaza da mezzogiorno a mezzanotte! Il programma prevede una ventina di artisti musicali in un’atmosfera chic e rilassata. Tenete gli occhi aperti: di solito l’evento riscuote parecchio successo tra le celebrità .

Prenotazione vivamente consigliata tramite il sito dell’evento

2. L’Amber Lounge infiamma la notte

Tre DJ set esclusivi vi aspettano con l’Amber Lounge – © Amber Lounge

Per tutti gli amanti della notte, da venerdì a domenica le serate Amber Lounge vi aspettano con DJ set esclusivi per festeggiare il 20° anniversario dell’evento. Gli “afterparty” delle qualifiche e delle gare di F1 di sabato 25 e domenica 26 si terranno in un locale temporaneo creato appositamente sulla terrazza del Méridien Beach Plaza. Ogni anno, l’Amber Lounge organizza anche una sfilata di moda di beneficenza.

Prenotazioni online o allo +33 7 88 84 67 01

3. Il Twiga e le sue cene-spettacolo

Oltre alla musica, il Twiga propone cene con spettacolo – © Twiga Monte-Carlo

I DJ non mancheranno anche al Twiga, al Grimaldi Forum! Domenica 26 maggio il Principato accoglierà Bob Sinclar. Il giovedì sarà il turno di DJ Magnum, venerdì di Purple Disco Machine e sabato di Marco Carola. Nell’attesa, perché non approfittare delle cene spettacolo con Alessandro Ristori & the Portofinos?

Prenotazioni su Twiga World e al +377 99 99 25 50

4. Il Jimmy’z, una tappa obbligata a Monaco

© Monte-Carlo SBM

Da giovedì 23 a domenica 26 maggio, il Jimmy’z Monte-Carlo suonerà al ritmo del Gran Premio di Formula 1. Una ricca programmazione con solo nomi importanti: Adriatique venerdì, Blondish + DIPLO sabato e Black Coffee domenica.

Prenotazioni al +377 6 80 86 21 08

5. Il Gran Premio a terra e sul mare

La Rascasse è dove far festa dopo le gare – © Monte-Carlo SBM

Quale posto migliore per festeggiare il Gran Premio se non su una delle sue curve? Grazie alla posizione eccezionale, La Rascasse è un luogo mitico dove ammirare le monoposto di giorno e far festa di notte. Ma non è l’unico locale a Port Hercule che fa faville con il Gran Premio: anche Jack’s e la Brasserie de Monaco vi aspettano per un drink.