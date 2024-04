Grand Prix de Monaco : l’Amber Lounge fête ses 20 ans

Le lieu emblématique de l’afterparty débouchera le champagne dans un endroit envié en bord de piste pour superyachts, là où tout a commencé, à Monaco.

L’Amber Lounge est « l’événement VIP le plus original et le plus exclusif au monde », suivant la caravane de Formule 1 vers des destinations clés à travers le monde. Les week-ends de course, une fois que toute l’action sur la piste est terminée, la jet-set internationale, la royauté, les stars de cinéma, les célébrités de premier plan et la communauté de la Formule 1 s’y rendent pour profiter d’une « hospitalité d’après-course ultra luxueuse et de l’expérience ultime de l’afterparty en bord de piste ».

Sonia Irvine, entre Grands Prix et philanthropie

Cette année, l’Amber Lounge est de retour là où tout a commencé à Monaco, pour célébrer vingt ans de divertissement, avec une vue spectaculaire sur la piste depuis les superyachts et des « afterparties ».

Créé à l’origine pour offrir une destination d’après-course aux pilotes et à l’élite, l’Amber Lounge Monaco est devenu un pionnier de la culture de la fête des Grands Prix dans le monde entier. Désormais, lors des soirées de qualification et de course, ce concept de boîte de nuit propose du champagne à volonté pour tous, des divertissements immersifs, des surprises inattendues et des artistes célèbres – de Kylie Minogue à Fatman Scoop.

En plus des pilotes de F1, l’Amber Lounge s’est agrandi au cours des deux décennies suivantes pour accueillir les célébrités, attirant une liste d’invités étoilés, partout où la course se déroule. Avec, bien sûr, le divertissement unique au bord de la piste des superyachts lorsqu’il s’agit du Grand Prix de Monaco.

Where to enjoy Monaco Grand Prix, if not in the stands

De jour…

Selon le communiqué de presse, « le superyacht Ferretti de 108 pieds à trois ponts nec plus ultra d’Amber Lounge a revendiqué l’emplacement le plus recherché en bord de piste pour l’observation de la course VIP. Amarrés à quelques mètres du célèbre virage du Tabac, les invités pourront ressentir de près l’adrénaline de la course pendant tout le week-end 2024 ».

Avec « des transferts en bateau, un bar ouvert toute la journée, du champagne et des cocktails à volonté, des buffets méditerranéens pour le déjeuner et des mixes DJ en direct pendant les trois jours », vous pouvez regarder toute l’action des essais, des qualifications et de la course avec style.

De nuit…

Le vendredi 24 mai, une fête exclusive à bord célébrera le début du week-end du Grand Prix de Monaco. Les « afterparties » des qualifications et des courses de F1 des samedi 25 et dimanche 26 mai se dérouleront dans un club éphémère réinventé et sur mesure sur la terrasse du Méridien Beach Plaza – le seul hôtel de Monte-Carlo à disposer de sa propre plage privée et d’un accès direct à la piste.

« L’Amber Lounge Monaco 2024 va placer la barre encore plus haut qu’auparavant. Nous sommes ravis de célébrer deux décennies à la tête de la scène de la fête de la F1 et nous nous engageons à perpétuer l’héritage de l’Amber Lounge. Dans les années à venir, nous continuerons d’innover et d’offrir de nouvelles expériences de fête plus exceptionnelles aux invités du Grand Prix du monde entier », a déclaré Lauren Green, Directrice générale de l’Amber Lounge Monaco.

Liste des prix Amber Lounge Monaco 2024 :

Amber Lounge Yacht Party vendredi : 650 € par personne

Forfait 1 jour d’observation de la course sur le yacht : 850 € (vendredi), 2 000 € (samedi), 3 500 € (dimanche – liste d’attente) par personne

Forfait 2 jours d’observation de la course sur le yacht (samedi et dimanche) : 4 200 € par personne

Forfait 3 jours d’observation de la course sur le yacht : 5 100 € par personne

Pass Afterparty Amber Lounge : 600 € (samedi), 800 € (dimanche)

Les prix des tables Amber Lounge Afterparty varient de 1 275 € pour une table partagée le samedi à 40 000 € pour le forfait Platinum (10 personnes) le dimanche

Les billets et les forfaits de table VIP sont disponibles en ligne sur amber-lounge.com/monaco Demandes de renseignements à monaco@amber-lounge.com