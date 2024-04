La Monte-Carlo Fashion Week revient du 22 au 26 avril

Lors de la Cérémonie des MCFW Fashion Award, seront primés les créateurs et personnalités de la mode qui out su se distinguer par leur vision éthique et innovante - DR

Avec un calendrier riche en défilés, présentations, conférences et événements.

Publicité

C’est LE rendez-vous mode de la PrincipautĂ©. La Monte-Carlo Fashion Week est de retour en ce mois d’avril, avec son lot de nouveautĂ©s et sa volontĂ© toujours plus prĂ©gnante de s’internationaliser. La douzième Ă©dition dĂ©voilera les collections resort, croisière et capsule.

Petite protĂ©gĂ©e de Giorgio Armani, Stella Jean ouvrira les dĂ©filĂ©s avec sa collection ensoleillĂ©e et pleine d’Ă©nergie, avant de laisser la place aux marques monĂ©gasques et internationales. La crĂ©atrice italo-haĂŻtienne, sensible aux questions de durabilitĂ©, revient en tant que marraine de la Monte-Carlo Fashion Week.

La mode Ă©thique

Cette semaine sera consacrĂ©e aux dĂ©filĂ©s, mais pas que. Des moments de rĂ©flexion sur les principaux thèmes liĂ©s Ă la circularitĂ©, Ă la durabilitĂ©, Ă l’inclusion et Ă la diversitĂ©, sont Ă©galement prĂ©vus. « Nous sommes fiers de soutenir les marques monĂ©gasques tout en offrant aux crĂ©ateurs et personnalitĂ©s de la mode internationale la PrincipautĂ© de Monaco comme plateforme prestigieuse pour prĂ©senter leurs collections et pour discuter de l’importance de la mode durable et circulaire », a commentĂ© Federica Nardoni Spinetta, PrĂ©sidente et Fondatrice de la Chambre MonĂ©gasque de la Mode et de la Monte-Carlo Fashion Week.

Par le passé, la Monte-Carlo Fashion Week a vu la participation de marques et de personnalités telles que Naomi Campbell, Alberta Ferretti, Philipp Plein, Etro, Fausto Puglisi x Roberto Cavalli, Rahul Mishra, Stella Jean, Gilberto Calzolari, Genny, Chiara Boni, Matteo Ward, Sara Sozzani Maino, Desserto, Tommy Hilfiger, German Larkin et Nima Benati.