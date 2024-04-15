Monte-Carlo Fashion Week возвращается 22-26 апреля

На церемонии MCFW Fashion Award будут награждены модельеры и видные деятели мира моды, отличившиеся своими этическими и инновационными взглядами – Все права защищены

Богатая программа: дефиле, презентации, конференции и события.

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Это – главное событие мира моды в Княжестве. Monte-Carlo Fashion Week возвращается в апреле с множеством новинок и все растущим стремлением на международный рынок. На двенадцатой неделе моды будут представлены курортные, круизные и капсульные коллекции.

Протеже Giorgio Armani, Стелла Жан, откроет дефиле своей солнечной и полной энергии коллекцией, а затем передаст эстафету монакским и международным брендам. Итало-гаитянский модельер, обращающая особое внимание на вопросы устойчивого развития, будет выступать шефом Monte-Carlo Fashion Week.

Этичная мода

Неделя будет посвящена не только дефиле. Намечены также дебаты по основным темам, связанным с цикличностью, долговечностью, импликацией и разнообразием. «Мы с гордостью поддерживаем монакские бренды, предоставляя модельерам и видным деятелям мира международной моды Княжество Монако в качестве престижной платформы, на которой они могут представить свои коллекции и провести дебаты о важности устойчивой и цикличной моды», прокомментировала событие Фредерика Нардони Спинетта, президент и основательница Монакской палаты моды и Monte-Carlo Fashion Week.

В прошлом Monte-Carlo Fashion Week принимала представителей таких брендов, как Naomi Campbell, Alberta Ferretti, Philipp Plein, Etro, Fausto Puglisi x Roberto Cavalli, Rahul Mishra, Stella Jean, Gilberto Calzolari, Genny, Chiara Boni, Matteo Ward, Sara Sozzani Maino, Desserto, Tommy Hilfiger, German Larkin и Nima Benati.