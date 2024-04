Ligue 1 : Les mots d’Adi Hütter et Youssouf Fofana avant Lyon/Monaco

L’entraîneur monégasque et le milieu de terrain de l’AS Monaco étaient présents ce vendredi après-midi en conférence de presse, à deux jours du choc face à l’OL (dimanche 19h). Extraits.

Adi Hütter : « Nous savons que ce sera un gros match »

« Nous savons que ce sera un gros match dimanche, le troisième cette semaine. Ils avaient mal commencé la saison et ont fait plusieurs changements de coach. Depuis l’arrivée de Pierre Sage, ils sont en très bonne forme et ont pris 34 points comme nous. Nous nous sommes bien préparés et avons analysé cette équipe.

Nous défendons très bien en ce moment. Face à Brest, nous n’avons par exemple pas concédé beaucoup d’occasions. Des attaquants aux défenseurs, tout le monde est plus concentré et nous défendons en équipe. Je suis content car je sais que nous sommes toujours capables de marquer. Radek (Majecki) fait aussi un travail incroyable et a réussi cinq clean sheets lors des huit derniers matchs. »

Youssouf Fofana : « Le but, c’est de finir deuxième avec l’AS Monaco »

« Le but, c’est de finir deuxième avec l’AS Monaco. C’est vraiment mon objectif depuis que je suis arrivé au club et que je n’ai pas encore atteint. Je vais me donner à fond sur les quatre matchs qu’il nous reste à disputer, et je peux vous assurer que je ne vais pas me préserver !

Auparavant, nous parlions davantage de Ligue des champions, même si nous savions ce que nous voulions au fond. Nous ne voulons pas nous cacher, car le but est de terminer dauphin du Paris Saint-Germain. »