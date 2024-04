À quelques jours du E-Prix de Monaco, la Formule E et la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ont dévoilé à la Collection Automobile du Prince Albert II, le dernier développement du chapitre GEN3.

Publicité

Une fois de plus, la FIA prouve que la haute performance, l’efficacité et la durabilité peuvent bel et bien coopérer. Introduite dans le championnat de Formule E dès la saison prochaine, en 2025, les principales caractéristiques de la nouvelle monoplace GEN3 Evo sont :

Une transmission intégrale qui maximise l’accélération et le contrôle aux points critiques de la course.

Un kit de carrosserie « agressif », plus robuste et aérodynamique pour des courses plus serrées.

Des pneus de course Hankook iON fabriqués à partir de 35% de matériaux recyclés et durables, permettant une meilleure adhérence de 5 à 10%.

« La GEN3 Evo ouvre un nouveau chapitre dans l’évolution de la Formule E. Elle témoigne de notre engagement en faveur de l’innovation et de la haute performance, réalisé de manière durable. Dotée d’une accélération sans précédent et d’un design aérodynamique avancé, la voiture que j’ai eu l’honneur de dévoiler à Monaco va intensifier les sensations de nos courses, en captivant nos pilotes et nos fans du monde entier grâce à des capacités et des performances vraiment supérieures » explique Jeff Dodds, Directeur général de la Formule E.

Concrètement, sur le circuit de Monaco, la nouvelle GEN3 Evo permettra un tour de qualification plus rapide d’environ 2 secondes.

La nouvelle GEN3 Evo de face © FIA FORMULA E

Des performances revues à la hausse

Grâce aux améliorations significatives apportées par les ingénieurs de la Formule E et de la FIA, la GEN3 Evo devient la monoplace 100% électrique la plus efficace, durable et puissante au monde. Capable d’accélérer de 0 à 100km/h en seulement 1,86 secondes, elle devient 30% plus rapide qu’une Formule 1 actuelle. Sa vitesse maximale a également été augmentée de 36%, atteignant une pointe de quasiment 320 km/h désormais.

« Je tiens à remercier les équipes de la FIA et de la Formule E pour leur travail acharné qui souligne notre engagement commun à repousser les limites du sport automobile durable, tout en proposant des courses compétitives » commente Mohammed Ben Sulayem, Président de la FIA.

Vivement la prochaine saison pour de nouvelles sensations encore plus électriques !

Présentation de la nouvelle GEN3 Evo © FIA FORMULA E

E-Prix de Monaco 2024 : tout ce qu’il faut savoir