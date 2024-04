Découvrez les quatre duos de chefs formés à l’occasion du Festival des Étoilés

Avec qui Alain Ducasse, Marcel Ravin, Dominique Lory et Yannick Alléno vont-ils s’associer ? Réponse ici.

Publicité

C’est l’événement culinaire incontournable de la Principauté. Le Festival des Étoilés revient cette année pour une 4e édition, et les fins gourmets auront l’occasion de savourer un moment de pur plaisir dès le 20 avril. Alain Ducasse ouvre le bal et invite pour la première fois Simon Rogan, chef du restaurant triplement étoilé L’Enclume situé dans la région des lacs au Royaume-Uni, au restaurant Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris. Simon Rogan et Alain Ducasse, tous deux triplement étoilés, partagent une même idée de la cuisine, une cuisine engagée et responsable qui capture l’essence même du terroir local.

Prochaine date à ne pas manquer, le 11 mai, au Blue Bay. Marcel Ravin convie David Toutain, le chef et propriétaire du restaurant David Toutain à Paris et doublement étoilé. Les deux hommes partagent un profond amour de la nature et une passion pour l’authenticité mais aussi un grand intérêt pour la restauration durable, par la qualité des produits et leur provenance.

En juin, Dominique Lory partagera ses cuisines avec Yoann Conte, chef et propriétaire du restaurant gastronomique La Table de Yoann Conte doublement étoilée. Un rendez-vous culinaire au huitième étage de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo qui offre une vue imprenable sur la Place du Casino. Ces personnalités aussi extraordinaires que perfectionnistes vous donnent rendez-vous non pas pour une mais deux dates : les 21 et 22 juin.

Monaco et la Côte d’Azur, territoires étoilés par le Guide Michelin

Direction enfin le Pavyllon Yannick Alléno de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo, où se déroulera les derniers dîners à 4 mains de cette édition du festival. Yannick Alléno convie le Chef doublement étoilé du restaurant Saison à San Francisco, Richard Lee. De même que pour Dominique Lory et Yoann Conte, deux dates ont été réservées : samedi 14 et dimanche 15 septembre.