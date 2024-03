Monaco et la Côte d’Azur, territoires étoilés par le Guide Michelin

La cérémonie de remise des étoiles de l’emblématique guide culinaire a couronné les chefs de la région.

Lundi 18 mars, le Palais des Congrès de Tours accueillait la soirée du Guide Michelin, distinguant 62 nouveaux établissements en France, dont six situés à Monaco, dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. En revanche, la stabilité illustrée l’année passée s’est nuancée avec trois établissements rétrogradés dans le Var.

Deux nouvelles étoiles à Monaco

Seulement neuf mois après son ouverture, Les Ambassadeurs by Christophe Cussac de l’Hôtel Métropole est couronné de deux étoiles. Celles-ci viennent s’ajouter aux neuf étoiles de six établissements de la Principauté. Le chef Christophe Cussac « navigue avec brio entre une veine classique et des propositions plus modernes, avec la Méditerranée comme fil d’Ariane », rapporte le critique. Le restaurant obtient également la mention Passion Dessert avec le pâtissier Patrick Mesiano.

©Les Ambassadeurs By Christophe Cussac

Cette année, aucun restaurant monégasque n’est destitué de ses décorations. Le Louis XV Alain Ducasse conserve ses trois étoiles, le Blue Bay, désormais associé au nom de Marcel Ravin, maintient ses deux macarons suite à sa transformation. Le restaurant de Yannick Alléno à l’Hôtel Hermitage, le Pavyllon Monte-Carlo, ainsi que Le Grill de l’Hôtel de Paris détiennent toujours leur étoile respective. Enfin, deux autres restaurants préservent leur distinction, le Rampoldi, Table d’Antonio Salvatore et Yoshi, seul restaurant japonais étoilé de la Côte d’Azur.

Cinq nouveaux établissements récompensés sur la Côte d’Azur

Tandis que seulement un restaurant de la Côte d’Azur, le Château Eza, obtenait une première étoile l’édition passée, en 2024, ils sont cinq nouveaux parmi la liste du Guide Michelin.

Plus proche de Marseille que de Monaco, Fabien Ferré, chef de la table du Castellet devient, à 35 ans, le plus jeune trois étoiles. Selon le critique, « Fabien Ferré réalise un coup de maître ». Le chef pâtissier François Luciano est aussi mis à l’honneur par le prix Passion Dessert.

©Table du Castellet

Ensuite, du côté de Saint-Tropez, La Terrasse Cheval Blanc obtient une première étoile. Associé au triplement étoilé, La Vague d’Or, cet établissement est « une très belle expérience d’art de vivre à la française », décrit le Guide.

À la frontière des Alpes-Maritimes et du Var, le Bessem de Mandelieu est aussi décoré d’un premier macaron. Le chef Bessem Ben Abdallah « peaufine une cuisine personnelle et sensible d’essence méditerranéenne », soutient la critique.

Enfin, à Nice, pas un mais deux établissements se hissent parmi les étoilés du Bibendum. Racines, de Bruno Cirino et José Vidal, propose un menu unique, végétarien, composé de fruits et légumes bio. Les mots du guide applaudissent « une cuisine potagère de produits récoltés à leur maturité optimale, cuisinés avec talent, qui magnifie la typicité azuréenne, notamment l’ail, l’huile d’olive et le basilic ». Puis, Lorenzo Ragni et Florencia Montes, couple franco-argentin, à la tête d’Onice « signent aujourd’hui à quatre mains des assiettes incisives et punchy qui épousent les saisons et la pêche locale, et se permettent quelques audaces bienvenues dans les associations de saveurs », sacre le guide Michelin.

Si vous êtes plutôt sucré, deux autres pâtissiers de la région obtiennent le prix Passion Dessert, Julia Canavate chef pâtissière du Ceto à Roquebrune-Cap-Martin et Pierre-Jean Quinonero du restaurant le Cap à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Malheureusement, cette édition 2024 rétrograde 31 établissements dont trois se situent dans le Var, Les Oliviers à Bandol, René’ Sens à la Cadière-d’Azur et l’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle.