À Èze, première étoile Michelin pour Justin Schmitt : « On s’est battu pendant six mois, on a été récompensé »

En mars 2023, le Chef Justin Schmitt recevait sa première étoile au Guide Michelin, à la tête des cuisines du Château Eza.

« Attention, lieu magique. » Sur le site officiel du Guide Michelin, le ton est donné. Le restaurant Château Eza a obtenu cette année l’étoile sacrée. Sur les hauteurs de la commune d’Èze, au panorama spectaculaire sur la Méditerranée se mêle la cuisine du Chef Justin Schmitt. Ce dernier, résident monégasque, était récemment l’invité de Monaco Info.

« J’ai fait l’école Grégoire Ferrandi à Paris pendant 4 ans où j’ai appris les bases, puis j’ai intégré le restaurant 3 étoiles Alain Senderens », développe celui dont la passion de la cuisine s’est développé aux alentours de ses 10 ans.

Direction le sud pour prendre les rênes du Château Eza, depuis avril 2022. « J’arrivais dans une région où je n’avais aucun réseau, j’étais un petit peu déstabilisé (…) (Avec mon équipe) On s’est battu pendant six mois, le temps qu’il nous a fallu pour obtenir l’étoile, et on a été récompensé », admet le jeune Chef sur Monaco Info.

Côté gastronomie, Justin Schmitt met en avant une « cuisine intemporelle, très colorée ». « Je travaille le produit de base sans trop le dénaturer et je travaille énormément les condiments et les sauces (…) J’aime aussi beaucoup le vert, il y en aura toujours dans mes assiettes ».

Mission réussie pour le Chef français. Avec l’ambition d’une deuxième étoile se partage celle de venir ouvrir un restaurant à Monaco.

