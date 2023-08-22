В Эзе Жюстен Шмитт завоевывает первую звезду Мишлен: «Мы боролись полгода и удостоились признания»

В марте 2023 года шеф ресторана Château Eza – Жюстен Шмитт – получил свою первую звезду гида Мишлен.

«Внимание! Волшебное место». На официальном сайте гида Мишлен это предупреждение говорит само за себя. В этом году ресторан Château Eza получил свою заветную звезду. Шеф Жюстен Шмитт творит свои чудеса гастрономии в коммуне Эз, с впечатляющим панорамным видом на Средиземное море. Недавно этот монакский резидент был приглашен в эфир Monaco Info.

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«Я проучился 4 года в школе Грегуара Ферранди в Париже, где освоил азы профессии, потом работал в трехзвездочном ресторане Alain Senderens», рассказывает шеф, чья любовь к кухне проснулась еще в возрасте 10 лет.

В апреле 2022 года он отправился на юг заниматься рестораном Château Eza. «Я приехал в регион, не имея здесь никаких связей, это меня немного коробило (…) (С моей командой) Мы полгода боролись за эту первую звезду, и мы удостоились признания», рассказал шеф в эфире Monaco Info.

В гастрономии Жюстен Шмитт делает ставку на «извечную, очень пеструю кухню». «Я работаю с базовым продуктом, сохраняя его натуральные качества, много пользуюсь специями и соусами (…) Я очень люблю зеленый цвет, он – всегда в моих блюдах».

Французский шеф справился с заданием! Его стремление ко второй звезде соседствует с желанием открыть ресторан в Монако.

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