Гид Мишлен 2023: рестораны-призеры в Монако и на Лазурном берегу

В этом году особых перемен нет, и это, скорее, хорошая новость.

В этом году рестораны Монако и Лазурного берега блистали свой стабильностью. Один ресторан получил новую звезду, и ни один не упал в рейтинге. Самые заветные в мире гастрономии звезды были вручены призерам 6 марта на торжественной церемонии в Страсбурге в присутствии 1 500 приглашенных.

Девять звезд Княжества

Монако славится своими изысканными ресторанами, и в этом году его репутация подтвердилась. Сохранили свои звезды: Louis XV Алена Дюкасса в Hôtel de Paris удостоен трех звезд, Blue Bay в отеле Monte-Carlo Bay в прошлом году получил свою вторую звезду, Pavyllon Monte-Carlo, ресторан Янника Аллено в Hôtel Hermitage, сохранил свою звезду, как и Grill в Hôtel de Paris, Table d’Antonio Salvatore и Yoshi, оба в Hôtel Métropole.

Следует заметить, что Клер Сонне из Louis XV Алена Дюкасса в Монако также получила приз за обслуживание.

Рестораны Лазурного берега

В двух шагах от Монако, в Ментоне, ресторан Mirazur by Mauro Colagreco сохранил свои три звезды в знаменитом гиде, а ресторан Chèvre d’Or в Эзе, Hostellerie Jérôme в Тюрби и Flaveur в Ницце продлили свои две звезды еще на год.

Ceto в Рокбрюн-Кап-Мартен, Restaurant des Bois в Болье-сюр-Мер, Jan в Ницце, Agitateurs в Ницце, Pure & V в Ницце, l’Aromate в Ницце, Chantecler в Ницце, Saint-Martin в Венсе, Alain Llorca в Коль-сюр-Лу, Flibuste-Martin’s в Вилльнев-Лубе, Terraillers в Био, Passagère в Жан-ле-Пен, Louroc в Антиб и Or bleu в Теуль-сюр-Мер сохранили свою единственную звезду.

Кондитер Миразюр Мариус Дюфе, в свою очередь, был отмечен призом «passion dessert» («страсть к десерту).

Первая звезда Château Eza

Единственный ресторан Лазурного берега, получивший свою первую звезду Мишлен – Château Eza в г. Эзе. Этот гастрономический ресторан на 50 мест, приютившийся в центре средневековой деревушки, предлагает изысканную французскую и средиземноморскую кухню от своего шефа, Жюстена Шмитта. Помимо деликатесов ресторан богат своим панорамным видом на Средиземное море.

© Château Eza через Facebook

Всего во Франции насчитывается 650 ресторанов со звездами гида Мишлен.