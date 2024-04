Chi sono le quattro coppie di chef che parteciperanno al Festival des Étoilés?

Con chi faranno coppia Alain Ducasse, Marcel Ravin, Dominique Lory et Yannick Alléno? Ecco la risposta.

È un evento culinario imperdibile nel Principato. Il Festival des Étoilés torna quest’anno per la quarta edizione e, dal 20 aprile, i palati più sopraffini avranno l’occasione di assaporare un momento di puro piacere. Alain Ducasse apre le danze e invita per la prima volta Simon Rogan, chef di L’Enclume, un ristorante con tre stelle Michelin nella regione dei laghi nel Regno Unito, al ristorante Le Louis XV – Alain Ducasse all’Hotel de Paris. Simon Rogan e Alain Ducasse, entrambi con tre stelle, condividono la stessa idea di cucina, attenta e responsabile, che cattura l’essenza stessa del territorio.

Altro appuntamento da non perdere, l’11 maggio al Blue Bay. Marcel Ravin cucinerà con David Toutain, chef e proprietario del ristorante David Toutain a Parigi con due stelle. I due condividono un profondo amore per la natura e una passione per l’autenticità, oltre a un forte interesse per la ristorazione sostenibile, per la qualità dei prodotti e la loro provenienza.

A giugno, Dominique Lory condividerà le sue cucine con Yoann Conte, chef e proprietario del ristorante gourmet La Table de Yoann Conte con due stelle. Un appuntamento culinario all’ottavo piano dell’Hotel de Paris Monte-Carlo che offre una vista impareggiabile su Place du Casino. I due chef straordinari e perfezionisti vi aspettano non per uno, ma per ben due giorni: il 21 e il 22 giugno.

Infine, appuntamento al Pavyllon Yannick Alléno dell’Hotel Hermitage Monte-Carlo, dove si svolgeranno le ultime cene a quattro mani di questa edizione del Festival. Yannick Alléno ospita lo chef con due stelle del ristorante Saison di San Francisco, Richard Lee. Anche per questo duo sono previste due date: sabato 14 e domenica 15 settembre.