Alain Ducasse et Simon Rogan concoctent un menu sur-mesure pour le Festival des Étoilés

Pour le 20 avril prochain, les deux chefs promettent « un voyage depuis la région des lacs anglais jusqu’aux côtes Méditerranéennes ».

C’est LE rendez-vous culinaire de la Principauté. Le Festival des Étoilés organisé par la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), revient cette année encore pour le plus grand plaisir des fins gourmets. Le principe est simple : des Chefs renommés – et étoilés – de la Principauté invitent un chef externe pour créer un menu spécial à quatre mains. L’invité de marque qui fera équipe avec Alain Ducasse a été dévoilé : il s’agit de Simon Rogan, Chef du restaurant triplement étoilé L’Enclume situé dans la région des lacs au Royaume-Uni.

Les deux hommes devraient aisément se comprendre, puisqu’ils partagent une même vision de la cuisine : engagée et responsable, qui capture l’essence même du terroir local. Simon Rogan dédie en effet ses efforts à la culture minutieuse de légumes, d’herbes, de fruits et de fleurs dans sa ferme pour son restaurant authentique : un atelier de forgeron datant du XIIIe siècle. À Monaco, Alain Ducasse s’inspire de la Méditerranée et porte une attention particulière à la saisonnalité.

Monaco et la Côte d’Azur, territoires étoilés par le Guide Michelin

Tous deux en quête du goût juste, ils composeront un déjeuner et un dîner d’inspirations croisées dans le cadre du festival. À réserver sans tarder ! À noter que le Chef Marcel Ravin s’alliera au chef David Toutain, Dominique Lory à Yoann Conte et Yannick Alléno à Richard Lee, et que le festival s’achèvera par un gala à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo en octobre.

Infos pratiques :