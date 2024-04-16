Четыре тандема высокой кухни по случаю «Фестиваля звёздных шеф-поваров»

С кем в этот раз объединятся Ален Дюкасс, Марсель Равен, Доминик Лори и Янник Аллено? Мы выяснили ответ.

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Не пропустите кулинарное событие года в Княжестве. «Фестиваль звёздных шеф-поваров» возвращается уже в четвёртый раз и в этом году стартует 20 апреля. Торжество откроет Ален Дюкасс, пригласив Саймона Рогана (Simon Rogan), шеф-повара трёхзвездочного ресторана L’Enclume в озерном крае Великобритании, который впервые посетит ресторан Louis XV — Alain Ducasse в Hôtel de Paris. Оба шеф-повара, удостоенные трёх звёзд «Мишлен», разделяют философию экологичного и ответственного подхода в кулинарии, который выражает суть местного терруара.

Не пропустите следующую важную дату — 11 мая, когда в ресторане Blue Bay Марсель Равен будет принимать Давида Тутэна (David Toutain). Шеф-повар и владелец парижского ресторана David Toutain, удостоенного двух звёзд «Мишлен», Давид известен своей любовью к природе и стремлением к аутентичности. Оба повара делают акцент на принципе социальной и экологической ответственности к питанию, который базируется на высоком качестве и натуральном происхождении продуктов.

В июне примите участие в кулинарном рандеву с Домиником Лори и Йоанном Контом (Yoann Conte) на восьмом этаже отеля Hôtel de Paris Monte-Carlo, где открывается панорама на площадь Казино. Шеф-повара, каждый из которых владеет рестораном с двумя звёздами «Мишлен», ждут вас на встречу, которая займет целых два дня: 21 и 22 июня.

Олимпийские игры-2024 в Париже: гала-ужин под руководством звёздного шеф-повара Алена Дюкасса

В продолжение фестиваля вас ожидают заключительные ужины года в Pavyllon Yannick Alléno, расположенном в Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Янник Аллено пригласил для этого мероприятия Ричарда Ли, шеф-повара двухзвездочного ресторана Saison в Сан-Франциско. Также не упустите возможность встретиться с Домиником Лори и Йоанном Контом в субботу, 14 сентября, и в воскресенье, 15 сентября.