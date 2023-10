Il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse si terrà il 4 novembre all’Hôtel de Paris

Parte del ricavato di questo magico gala sarà devoluto alla Fondazione Principessa Grace.

Il “Grand Bal” è un evento internazionale organizzato in luoghi memorabili in tutto il mondo, come Venezia e Dubai, ma a Monaco l’atmosfera è ancora più magica. Glamour per natura, il Principato è la cornice ideale per questo evento d’altri tempi. “Le favole incantevoli ed emozionanti che ci leggevano da bambini non resteranno solo una fantasia”, promette la direttrice artistica Delia Grace Noble, cantante lirica e ambasciatrice dell’UNICEF.

Per calarsi nei panni di un principe o di una principessa, ai partecipanti è richiesto di indossare un abbigliamento non proprio da tutti i giorni: frac e smoking per gli uomini, abiti pomposi e diademi per le donne. La serata è anche un’occasione per incontrare reali, star e celebrità.

In programma uno spettacolo e una cena raffinata

Come l’anno scorso, la serata inizierà con la cerimonia dell’alzabandiera sulla Place du Casino. Seguirà l’ingresso sul tappeto rosso davanti all’Hôtel Hermitage Monte-Carlo e un cocktail di benvenuto. Poi sarà la volta del ballo di apertura dell’Orchestra e della cena luculliana ideata da Philippe Joannes, MOF e Direttore degli eventi culinari. Durante la cena, gli ospiti assisteranno a uno spettacolo e potranno poi scatenarsi sulla pista da ballo a partire da mezzanotte.

L’intrattenimento musicale è stato affidato a Riccardo Cocciante, famoso, tra le altre cose, per essere il compositore del musical Notre-Dame de Paris. L’evento è sotto la presidenza del Principe Alberto II fin dalla sua prima edizione.

Maggiori informazioni…

Dove: Salle Empire dell’Hôtel de Paris, Place du Casino

Quando: 4 novembre 2023

Informazioni e prenotazioni: contattare Noble Monte-Carlo al +33 6 07 93 45 75