4 ноября в Hôtel de Paris пройдёт Большой Бал Принцев и Принцесс

Часть средств, собранных в ходе гала-вечера, будет направлена в Фонд имени Княгини Грейс.

Хотя подобные гранд-балы проводятся в таких культовых местах, как Венеция и Дубай, именно Монако придает этому событию неповторимое волшебство. Гламурное Княжество идеально подходит для проведения мероприятия такого масштаба. «Увлекательные и захватывающие сказки вашего детства оживут этой ночью», — обещает художественный руководитель Делия Грейс Нобле (Delia Grace Noble), оперная певица и посол ЮНИСЕФ.

Участникам предоставляется уникальная возможность погрузиться в сказочную атмосферу: мужчинам полагается прийти во фраках и пиджаках, а женщинам – в пышных платьях и диадемах. Вечер подарит возможность встретить королевских особ, звезд и мировых знаменитостей.

В программе — шоу и изысканный ужин

Программа мероприятия обещает быть насыщенной: как и в прошлом году, праздник начнется с церемониального поднятия флага на площади Казино, продолжится приемом на красной ковровой дорожке у отеля Hermitage Monte-Carlo и приветственным коктейлем. После этого присутствующих ждут открытие бала с участием оркестра и ужин от Филиппа Жоаннеса (Philippe Joannes), обладателя титула Meilleur Ouvrier de France и директора по кулинарным мероприятиям. А после полуночи гости смогут потанцевать.

Изюминкой музыкальной программы станет выступление франко-итальянского певца Риккардо Коччианте, автора мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари». С момента своего основания мероприятие находится под патронажем Князя Альбера II.

Дополнительная информация:

Где: Зал «Ампир» в Hôtel de Paris, площадь Казино.

Когда: 4 ноября 2023 г.

Для более подробной информации и бронирования обращайтесь в Noble Monte-Carlo по телефону +33 6 07 93 45 75.