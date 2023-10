Le Grand Bal des Princes et des Princesses aura lieu le 4 novembre à l’Hôtel de Paris

Une partie des fonds récoltés lors de ce gala féérique sera destinée à la Fondation Princesse Grace.

Si ce Grand Bal international est organisé dans des lieux emblématiques du monde entier comme Venise ou Dubaï, la magie opère d’autant plus lorsqu’il s’agit de Monaco. Naturellement glamour, la Principauté est en effet un écrin idéal pour cet événement d’un autre temps. « Les contes de fées fascinants et passionnants que vous avez connus dans votre enfance ne resteront plus un fantasme », promet la directrice artistique est Delia Grace Noble, chanteuse d’opéra et ambassadrice de l’UNICEF.

Et pour se mettre dans la peau d’un prince ou d’une princesse, les participants sont invités à endosser LA tenue qu’ils ne porteront nulle part ailleurs : queues-de-pie et smoking pour les hommes, robes bouffantes et diadèmes pour les femmes. Cette soirée est également l’occasion de rencontrer des membres de la royauté, des stars et des personnalités de renom.

Spectacle et dîner raffiné au programme

Comme l’année dernière, la soirée va débuter par un lancement de drapeau sur la Place du Casino. Ce dernier sera suivi d’une réception sur tapis rouge devant l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo et d’un cocktail de bienvenue. Viendra ensuite le bal d’ouverture de l’Orchestre et le somptueux dîner créé par Philippe Joannes, MOF et Directeur des Evénements Culinaires. Les convives auront droit à un spectacle pendant le repas et pourront ensuite rejoindre la piste de danse à partir de minuit.

Pour ce qui est de la musique, le chanteur franco-italien Riccardo Cocciante sera de la partie. Il est, pour rappel, le compositeur de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. À noter enfin que la manifestation est placée sous le haut patronage du prince Albert II, depuis la première édition.

Plus d’infos…

Lieu : Salle Empire de l’Hôtel de Paris, Place du Casino

Date : 4 novembre 2023

Informations et réservations : contactez Noble Monte-Carlo au +33 6 07 93 45 75