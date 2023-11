Lo spettacolare Gran Ballo dei Principi e delle Principesse raccontato per immagini

Si ├Ę svolto sabato 4 novembre nella sublime atmosfera della Salle Empire dell’H├┤tel de Paris.

Smoking per gli uomini, abiti pomposi e diademi per le donne: per questo evento eccezionale, il cui ricavato andrà in parte alla Fondazione Princess Grace, gli invitati non hanno di certo indossato un abbigliamento da tutti i giorni.

Durante il gala di beneficenza organizzato da Noble Monte-Carlo in collaborazione con la Monte-Carlo Soci├ęt├ę des Bains de Mer, il “Golden Oscar” per La Voix d’Or (la voce d’oro) dell’anno ├Ę stato assegnato a Vittorio Grigolo. Il grande tenore di fama internazionale ha partecipato alla cerimonia di apertura insieme alla soprano Delia Gr├óce Noble, entrambi accompagnati dall’orchestra della Garde R├ępublicaine Fran├žaise.

Il Gran Ballo dei Principi e delle Principesse si svolge sotto l’Alto Patronato del Principe Alberto II – ┬ę Noble Monte-Carlo

Sui suoi canali social, Noble Monte-Carlo ringrazia il Sovrano per la sua presenza, il Sindaco di Monaco Georges Marsan per “il suo sostegno a questi progetti artistici e culturali che riuniscono grandi artisti” e Stephane Valeri per “il supporto e la complicit├á della Soci├ęt├ę des Bain de Mer”, di cui ├Ę amministratore delegato dal 24 gennaio 2023.