Retour en images sur le spectaculaire Grand Bal des princes et des princesses

Cet événement plonge les participants dans une atmosphère inédite, princière et féérique - © Noble Monte-Carlo

Il avait lieu samedi 4 novembre dernier dans le sublime cadre de la Salle Empire de l’HĂ´tel de Paris.Â

Smoking pour les hommes, robes bouffantes et diadèmes pour les femmes, les participants ont endossĂ© LA tenue qu’ils ne porteront nulle part ailleurs pour cet Ă©vĂ©nement exceptionnel dont une partie des fonds collectĂ©s sont reversĂ©s Ă la Fondation Princesse Grace.

Ă€ l’occasion de ce gala caritatif organisĂ© par Noble Monte-Carlo en partenariat avec la Monte-Carlo SociĂ©tĂ© des Bains de Mers, le Gold Oscar La Voix d’Or de l’annĂ©e a Ă©tĂ© attribuĂ© Ă Vittorio Grigolo. Le grand Tenor International a participĂ© Ă la cĂ©rĂ©monie d’ouverture aux cĂ´tĂ©s de la soprano DĂ©lia Grâce Noble, tous deux accompagnĂ©s de l’orchestre de la Garde RĂ©publicaine Française.

Le Grand Bal des princes et princesses est placĂ© sous Le Haut Patronage du Prince Albert II – © Noble Monte-Carlo

Sue ses réseaux sociaux, Noble Monte-Carlo adresse ses remerciements au Souverain pour sa présence, au Maire de Monaco Georges Marsan pour « son soutien dans ces projets artistiques et culturels qui réunissent de grands artistes » et à Stephane Valeri pour « le soutien et la complicité de la Compagnie Société des Bain de Mer » dont il est le Président-Délégué le 24 janvier 2023.