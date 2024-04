Des améliorations de la desserte ferroviaire de la Principauté ?

Des discussions entre le Gouvernement Princier et des membres de la Région Provence Alpes Côte d’Azur ont eu lieu la semaine dernière sur la desserte de la gare ferroviaire de Monaco.

Le jeudi 25 avril, le Ministre d’État, Pierre Dartout, accompagné de Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, et de Pierre-André Chiappori, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Economie, a reçu en Principauté Jean-Pierre Serrus, Vice-Président de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) en charge des transports et de la mobilité durable, ainsi que Laurent Benvenuti, Conseiller transport et infrastructure auprès du Président de la Région.

Cette réception avait pour but de discuter de la desserte de la gare ferroviaire de Monaco Monte-Carlo afin de revoir les investissements des deux parties. Naviguant dans un sens commun, les deux parties souhaitent améliorer du mieux que possible cette desserte en optimisant les investissements.

Une des premières solutions serait la location de rames et l’acquisition de nouvelles rames neuves sur les trains circulant en Principauté. En effet, plusieurs milliers de travailleurs frontaliers et visiteurs circulent à Monaco chaque jour, nécessitants de plus grands espaces dans les trains.

À la suite de ces discussions, cette solution devrait voir le jour à partir du mois de mai et des réunions comme celle-ci devront se reproduire régulièrement dans les prochains mois.