Фотографии с потрясающего Большого бала принцев и принцесс

Это событие погружает его участников в неслыханную, сказочную атмосферу – © Noble Monte-Carlo

Он состоялся в субботу, 4 ноября, в великолепном зале Ампир в Hôtel de Paris.

Смокинги для мужчин, пышные платья и диадемы для женщин – на этом исключительном событии участники облачились в наряды, которые не носят нигде, а часть собранных на нем средств пойдет в Фонд Княгини Грейс.

Княжеские карабинеры облачились в зимнюю форму

По случаю этого благотворительного приема, организованного компанией Noble Monte-Carlo в партнерстве с компанией Monte-Carlo Société des Bains de Mers, приз Golden Oscar La Voix d’Or был вручен Витторио Григоло. Известный во всем мире тенор участвовал в церемонии открытия вместе с сопрано Делиа Грас Нобль в сопровождении оркестра Французской республиканской гвардии.

Большой бал принцев и принцесс проводится под шефством Князя Альбера II – © Noble Monte-Carlo

В соцсетях компания Noble Monte-Carlo выразила благодарность Князю за его участие, мэру Монако, Жоржу Марсану, за «его поддержку творческих и культурных проектов, собирающих знаменитых артистов», и Стефану Валери за «поддержку и участие компании Compagnie Société des Bain de Mer», исполняющим директором которой он стал 24 января 2023 года.