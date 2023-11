Portate gli occhiali che non usate più al centro commerciale di Fontvieille

Fino al 26 novembre saranno predisposti quattro contenitori per la raccolta.

In vista della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che si terrà nel Principato dal 21 al 26 novembre, il Dipartimento dell’Ambiente sta già lanciando una raccolta di occhiali da vista e da sole in linea con il tema della SERR di quest’anno, “Gli imballaggi” e con le “3R”: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare.

All’ingresso del centro commerciale di Fontvieille troverete quattro contenitori dove inserire gli occhiali a seconda del difetto visivo che correggono: presbiopia, miopia, astigmatismo e uno per tutti quelli che non rientrano in queste tre categorie. Gli occhiali raccolti saranno donati all’associazione monegasca “Semeurs d’Espoir”.

I quattro contenitori si trovano all’ingresso del centro commerciale di Fontvieille. © Direzione della Comunicazione

“L’obiettivo della campagna della SERR 2023, aperta a tutti gli interlocutori motivati e impegnati che desiderano svolgere attività di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti, è quello di sensibilizzare i cittadini sull’uso degli imballaggi e incoraggiare il riutilizzo dei materiali”, conclude il Governo.

Rifiuti di plastica monouso banditi entro il 2024

Se volete partecipare a un’iniziativa o lanciarne una, potete: