Donnez vos lunettes inutilisées au centre commercial de Fontvieille

Toutes les lunettes et leurs corrections respectives peuvent être données. © Unsplash

Quatre caissons de collecte seront installés jusqu’au 26 novembre.

En amont de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) qui se tiendra du 21 au 26 novembre en Principauté, la Direction de l’Environnement lance d’ores et déjà une collecte de lunettes de vue et de soleil qui s’inscrit dans le thème de cette nouvelle édition de la SERD, « Les emballages » et les « 3R » : Réduire, Réutiliser, Recycler.

Rendez-vous à l’entrée de la galerie commerciale de Fontvieille pour y retrouver quatre caissons dédiés aux différentes paires de lunettes que vous pouvez y déposer et leurs corrections respectives : presbyte, myopie, astigmate et un dernier pour toutes celles n’étant pas concernées par les trois premiers. Les lunettes collectées seront remises à l’Association monégasque « Semeurs d’Espoir ».

Les quatre caissons sont disposés à l’entrée de la galerie commerciale de Fontvieille. © Direction de la Communication

« L’objectif de la campagne de la SERD 2023, qui est ouverte à tous les acteurs motivés et investis qui souhaitent mener des activités de sensibilisation sur la réduction des déchets, est de sensibiliser les populations sur l’utilisation des emballages et à encourager la réutilisation des matériaux », conclut le Gouvernement.

Gestion des déchets à Monaco : Le Prince Albert II a organisé une réunion de travail

Si vous souhaitez participer à une action ou lancer la votre, vous pouvez :