Сдавайте ненужные очки в торговый центр Фонвьей!

До 26 ноября будут стоять приемные ящики.

В преддверии Европейской недели сокращения отходов (SERD), которая пройдет в Княжестве с 21 по 26 ноября, Дирекцией по окружающей среде запустила сбор очков для зрения и солнцезащитных очков, которые вписываются в тематику этой новой недели SERD: «Упаковка» и «Сокращать, повторно использовать и перерабатывать».

На входе в торговые ряды центра Фонвьей стоят четыре ящика для очков с различными коррекциями: дальнозоркость, близорукость, астигматизм и, четвертый ящик, – для всех остальных очков. Собранные очки будут переданы монакской ассоциации «Сеятели надежды» (Semeurs d’Espoir).

Четыре ящика на входе в торговый центр Фонвьей. © Дирекция по связям

«Задача кампании SERD 2023 года, открытой для всех заинтересованных и мотивированных лиц, желающих пропагандировать тему сокращения отходов, – привлечь внимание населения к использованию упаковок и способствовать многоразовому использованию материалов», заключает правительство.

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