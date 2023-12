Cosa fare a Monaco a gennaio 2024?

Monaco Tribune ha raccolto i principali eventi da non perdere nel Principato e vi dà qualche idee su cosa fare.

Villaggi e pop-up di Natale

A gennaio il Principato vivrà ancora per qualche giorno lo spirito del Natale, festa a cui il Comune ha dedicato il tradizionale Villaggio di Natale. Fino al 7 gennaio, potrete aggirarvi tra i 24 chalet e i 19 stand gastronomici su Quai Albert I. Troverete anche 800 abeti veri e 7 giostre, tra cui la ruota panoramica, la pista per slittini e la giostra degli alberi di Natale. Quest’anno, in occasione del centenario, il Villaggio rende omaggio al Principe Ranieri III.

Fino al 6 gennaio, l’Avenue de Monte-Carlo ospita anche un pop-up natalizio. Regali, prelibatezze… Troverete diversi chalet a pochi metri dal Casinò di Monte-Carlo.

Villaggio dello sport

È una novità inaugurata a dicembre a Port Hercule. Sulla Darse Sud troverete percorsi a ostacoli ispirati al programma televisivo Ninja Warrior, tre per diversi livelli ed età , un percorso acrobatico, due pareti di arrampicata e una zip-line. Quest’ultima è una novità assoluta per Monaco e consentirà ai più coraggiosi di sorvolare il Porto. Il divertimento vi aspetta, dai tre anni in su, fino al 7 gennaio.

Le Chemin des Crèches

Siete in giro nel Principato? Fino all’8 gennaio, scoprite le decine di presepi allestiti lungo il Chemin des Crèches (il sentiero dei presepi), dalla Rampe Major a tutta la Rocca. Alcuni da collezione, altri realizzati a mano e altri ancora creati dagli alunni delle scuole del Principato. È un’occasione per scoprire, o riscoprire, il patrimonio della Rocca di Monaco, con le sue tipiche stradine, i bellissimi edifici e lo splendido Palazzo.

Fino all’8 gennaio

46° Festival del Circo di Monte-Carlo

La prossima edizione dell’evento avrà un sapore speciale. Da venerdì 19 a domenica 28 gennaio 2024, la 46ª edizione del Festival sarà un vero incanto, con numeri di grande effetto tra acrobazia, comicità e animali. E proprio questi sono “i tre pilastri dell’arte circense, come ha sempre ribadito il Principe Ranieri III”, scrive il Governo del Principe, ricordando il centenario della sua nascita commemorata nel 2023.

Il circo ha deciso di festeggiare in anticipo con una mostra, “Le Prince au cœur du cirque” (Il Principe al centro del circo), allestita presso l’ex Museo dell’Automobile sulle Terrasses de Fontvieille fino al 28 gennaio 2024. L’ingresso è gratuito.

La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, presso il tendone dell’Espace Fontvieille.

Telefono: +377.92.05.23.45

Festeggiamenti per Santa Devota

Nella settimana del 27 gennaio, il Principato celebra Santa Devota. “La leggenda di Santa Devota” è il fulcro della storia monegasca e racconta la vita di Devota, giovane martire cristiana il cui corpo arrivò a Monaco (che all’epoca non si chiamava ancora Monaco) su una barca. Dal 1874, la tradizione si rinnova ogni anno: una barca, sulla sua pira, viene bruciata alla presenza del Sovrano e della Famiglia Principesca. Appuntamento al Quai Albert I il 26 gennaio 2024 per assistere a questo momento solenne, cullati dal calore del fuoco e dai canti corsi, e il 27 gennaio alla Cattedrale per la messa, seguita dalla processione. L’anno scorso, uno spettacolo di droni ha accompagnato la celebrazione.

