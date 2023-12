Que faire à Monaco ce mois de janvier 2024 ?

Monaco Tribune vous dresse la liste des principaux événements à ne pas manquer en Principauté et vous donne ses idées sorties.

Village et pop-up de Noël

En janvier, la Principauté vivra encore quelques jours au rythme de Noël, fête à laquelle la Mairie a dédié son traditionnel Village de Noël. Jusqu’au 7 janvier, il est possible de profiter des 24 chalets et 19 stands alimentaires sur le quai Albert Ier. 800 sapins naturels et 7 manèges dont la Grande Roue, la piste de luge, le manège sapin composent le lieu, qui rend hommage au Prince Rainier III en cette année de célébrations.

Jusqu’au 6 janvier, l’avenue de Monte-Carlo accueille aussi un pop-up de Noël. Cadeaux, gourmandises… Plusieurs chalets vous attendent à quelques mètres du Casino de Monte-Carlo.

Village de Noël : Jusqu’au 7 janvier / Port Hercule

Jusqu’au 7 janvier / Port Hercule Pop-up de Noël : Jusqu’au 6 janvier / Avenue de Monte-Carlo

Village des sports

C’est une nouveauté, inaugurée au cours du mois de décembre sur le Port Hercule. La Darse Sud accueille des parcours d’obstacles inspirés de l’émission Ninja Warrior, trois selon les niveaux et les âges, un parcours d’accrobranche, deux murs d’escalade et une tyrolienne, installation inédite à Monaco qui permettra aux courageux de survoler le Port. À partir de trois ans, il est donc possible de venir se dépenser jusqu’au 7 janvier.

Village des sports : Jusqu’au 7 janvier / Port Hercule

Jusqu’au 7 janvier / Port Hercule Tarifs : 7 à 10€ les 30 minutes selon l’activité – 8€ le passage en tyrolienne

Le Chemin des Crèches

Vous êtes de passage dans la Principauté ? Jusqu’au 8 janvier, observez les dizaines de crèches installées sur le Chemin des Crèches, de la Rampe Major au Rocher tout entier. De collection ou artisanales, certaines sont même fabriquées par les élèves de la Principauté. L’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine du Rocher de Monaco avec ses ruelles typiques, ses beaux édifices et son splendide Palais.

Jusqu’au 8 janvier

46ème Festival du Cirque de Monte-Carlo

La prochaine édition de l’événement aura une saveur particulière. Du vendredi 19 au dimanche 28 janvier 2024, la 46ème édition du Festival sera placée sous le signe de l’enchantement avec des numéros, impressionnants, en acrobatie, comédie et animaux. « Les trois colonnes de l’art du cirque comme le Prince Rainier III l’a toujours souligné », écrit le Gouvernement Princier, rappelant le Centenaire de naissance du Prince Rainier III, commémoré en cette année 2023.

Le cirque est à la fête avant l’heure avec une exposition, « Le Prince au cœur du cirque », qui se tient à l’ancien Musée de l’automobile jusqu’au 28 janvier 2024, sur les Terrasses de Fontvieille et en entrée libre.

La billetterie est ouverte, au Chapiteau de l’Espace Fontvieille, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Par téléphone : +377.92.05.23.45

Célébration de la Sainte-Dévote

La semaine du 27 janvier, la Principauté célèbre la Sainte Dévote. « La légende de la Sainte Dévote » est au cœur de l’histoire de Monaco, relatant la vie de Dévota, jeune chrétienne martyrisée dont le corps est arrivé à Monaco (qui ne s’appelait pas encore Monaco) dans une barque. Depuis 1874, la tradition est perpétuée chaque année : une barque, sur son bûcher, est brûlée en présence du Souverain et de la Famille Princière. Rendez-vous le 27 janvier 2024, sur le Quai Albert Ier, pour assister à cet instant solennel, bercé par la chaleur du bûcher et les chants corses. L’an dernier, un spectacle de drones accompagnait la célébration.

Idées sorties