Le premier « Village des sports » de Monaco est ouvert

Sur le Port Hercule, plusieurs parcours sportifs attendent les jeunes de la Principauté et il y en a pour tous les âges.

Ce vendredi après-midi, l’adjointe au Conseil Communal Camille Svara, en remplaçante du Maire Georges Marsan, alors absent, a inauguré une toute nouvelle animation en Principauté : un « Village des sports ». Concrètement, la Darse Sud accueille des parcours d’obstacles inspirés de l’émission Ninja Warrior, trois selon les niveaux et les âges, un parcours d’accrobranche, deux murs d’escalade et une tyrolienne, installation inédite à Monaco qui permettra aux courageux de survoler le Port Hercule.

À partir de trois ans, il est possible de s’essayer à l’un des trois parcours Ninja. ©Monaco Tribune

Un parcours d’accrobranche et deux murs d’escalade ont été installés par la Mairie. ©Monaco Tribune

Un lieu imaginé par Arnaud Giusti, chef du Service des Sports et des Associations et Jacques Pastor, délégué aux Établissements Sportifs, que ces derniers ont souhaité avant tout « ludique et familial ». « L’idée n’était pas d’asseoir les gens dans des manèges mais qu’ils fassent une activité un peu physique », a complété Arnaud Giusti. À partir de trois ans, il est donc possible de venir se dépenser jusqu’au 7 janvier.

