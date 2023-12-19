В Монако открылся первый «Спортивный городок»

В порту Эркюль юных жителей Княжества ожидает множество спортивных площадок на любой вкус и возраст.

В минувшую пятницу, заместитель мэра Камий Свара (Camille Svara), исполняющая обязанности в отсутствие Жоржа Марсана, торжественно открыла в Монако новую игровую зону — «Спортивный городок». Расположенный в южной части гавани городок предлагает посетителям полосы препятствий, вдохновленные телешоу Ninja Warrior, для трех возрастных групп, канатный парк, две стены для скалолазания и зиплайн — первый в Монако аттракцион такого рода, позволяющий пролететь над портом Эркюль.

Дети в возрасте от трех лет и старше могут попробовать свои силы на одной из трех «ниндзя»-трасс. ©Monaco Tribune

Мэрия установила канатный парк и и две стены для скалолазания. ©Monaco Tribune

Инициаторами проекта выступили руководитель отдела спорта и ассоциаций мэрии Арно Джусти (Arnaud Giusti) и уполномоченный по спортивным сооружениям Жак Пастор (Jacques Pastor). Они разработали концепцию «веселого и семейного спортивного городка», отходя от традиционных аттракционов. «Мы хотели создать место, где посетители могут не только развлекаться, но и заниматься физической активностью», — поделился Арно Джусти. Дети от 3 лет и старше могут приходить и «тренироваться» до 7 января.

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