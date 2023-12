Il primo “Villaggio dello sport” di Monaco è aperto

A Port Hercule, bambini e ragazzi del Principato si divertiranno tra i vari percorsi sportivi. Ce n’è per tutte le età.

Venerdì pomeriggio, il vicesindaco Camille Svara, in rappresentanza del sindaco Georges Marsan, assente per l’occasione, ha inaugurato una nuovissima attrazione del Principato: il “Villaggio dello sport”. Di cosa si tratta? Alla Darse Sud troverete percorsi a ostacoli ispirati al programma televisivo Ninja Warrior, tre per diversi livelli ed età, un percorso acrobatico, due pareti da arrampicata e una zip line. Quest’ultima è una novità assoluta per Monaco e permetterà ai più coraggiosi di sorvolare il Port Hercule.

I bambini a partire dai tre anni possono cimentarsi in uno dei tre percorsi Ninja. ©Monaco Tribune

Il percorso a ostacoli e le due pareti da arrampicata sono stati istallati dal Comune. ©Monaco Tribune

Le menti dietro il progetto sono quelle di Arnaud Giusti, responsabile del Dipartimento Sport e Associazioni, e di Jacques Pastor, responsabile degli impianti sportivi, che hanno voluto creare un luogo “divertente e adatto alle famiglie”. “Non volevamo far sedere le persone sulle giostre, ma coinvolgerle in qualche tipo di attività fisica”, ha aggiunto Arnaud Giusti. Fino al 7 gennaio, il villaggio vi aspetta per fare un po’ di movimento (dai tre anni in su).

