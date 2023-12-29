Чем заняться в Монако в январе 2024?

Редакция Monaco Tribune составила для вас список основных мероприятий в Княжестве и предлагает вам идеи развлечений.

Рождественская деревня и поп-ап

В январе Княжество проживет еще несколько дней в ритме праздника, которому мэрия посвятила свою традиционную Рождественскую деревню. 24 шале и 19 продовольственных стендов на набережной Альбера I будут работать до 7 января. 800 натуральных елок и 7 аттракционов, включая большое колесо обозрения, саночную трассу и елочную карусель, – дань памяти Князю Ренье III в год празднования его юбилея.

До 6 января на авеню Монте-Карло также работает рождественский поп-ап. Подарки, яства… Несколько шале принимают посетителей в считанных метрах от Казино Монте-Карло.

Рождественская деревня: до 7 января / Порт Эркюль

до 7 января / Порт Эркюль Рождественский поп-ап: до 6 января / Авеню Монте-Карло

Спортивная деревня

Эта новинка появилась в порту Эркюль в декабре. Южная гавань предлагает три полосы препятствий в зависимости от уровня и возраста, навеянные знаменитой телеигрой Ninja Warrior, веревочный парк, две альпинистских стенки и – впервые в Монако – тарзанку, которая позволит наиболее смелым посетителям пролететь над портом. Все, кому больше трех лет, могут прийти сюда развлечься до 7 января.

Спортивная деревня: до 7 января / Порт Эркюль

до 7 января / Порт Эркюль Билеты: 7-10 € за 30 минут в зависимости от занятий – 8 € за полет на тарзанке

Дорога рождественских яслей

Вы проездом в Монако? До 8 января полюбуйтесь десятками рождественских яслей, установленными на дороге рождественских яслей от Рамп Мажор до всей Скалы. Коллекционные и ремесленные ясли, некоторые из которых изготовлены школьниками Княжества. Это – отличная возможность узнать или вспомнить культурное наследие Скалы Монако с ее типичными улочками, элегантными зданиями и великолепным дворцом.

До 8 января

46-й Международный цирковой фестиваль Монте-Карло

В новом году это мероприятие отличится особым лоском. С пятницы 19 до воскресения 28 января 2024 года 46-й Международный фестиваль пройдет под знаком волшебства и представит впечатляющие акробатические и юмористические номера, а также номера с животными. «Три столпа циркового искусства, как всегда подчеркивал Князь Ренье III», пишет княжеское правительство, напоминая о столетнем юбилее со дня рождения Князя Ренье III, который праздновался в уходящем году.

Праздник цирка начнется еще раньше, с выставки «Князь в сердце цирка», которая будет работать в бывшем Музее автомобиля до 28 января 2024 года на террасах Фонвьей. Вход свободный!

Билетные кассы открыты в шапито центра Фонвьей с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Телефон: +377 92 05 23 45

День Святой Девоты

В неделю с 27 января Княжество празднует День Святой Девоты. «Легенда о Святой Девоте» – в самом сердце истории Монако. Она рассказывает о жизни Девоты, юной христианской мученицы, тело которой приплыло в Монако (которое в то время еще не называлось Монако) на лодке. С 1874 года устоялась традиция ежегодно сжигать на костре лодку в присутствии Князя и его семьи. 26 января 2024 года на набережной Альбера I этот торжественный момент будет согрет теплом костра и корсиканскими песнопениями, а 27 января в храме пройдет месса и праздничная процессия. В прошлом году празднества сопровождались спектаклем дронов.

Идеи для выходов