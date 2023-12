La CMB ha raccolto oltre 27.000 euro per i bambini bisognosi

In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia del 20 novembre, la banca monegasca ha organizzato una campagna di raccolta fondi a favore dell’Association Mondiale des Amis de l’Enfance (AMADE).

Non tutti abbiamo le stesse opportunità . Per questo la CMB ha deciso di agire per la salvaguardia dei bambini meno fortunati. La banca, che ha sede a Monaco dal 1976 ed è “attenta alla sua responsabilità sociale”, ha donato ad AMADE una parte delle sue commissioni di trading nell’arco di una giornata e ha invitato tutti i suoi consulenti patrimoniali e private banker a partecipare a un concorso interno. Tutto questo per raccogliere la splendida cifra di 27.713 euro.

Il progetto contribuirà al programma “Energie de l’Espoir” (Energia della speranza), che prevede la distribuzione di lampade a luce solare portatili agli alunni delle scuole africane, così che possano raggiungere casa in sicurezza e studiare in condizioni migliori, e la diffusione dell’app educativa Nomad Education agli alunni senegalesi.

Su iniziativa di Francesco Grosoli, direttore generale di CMB Monaco, l’anno scorso è stata organizzata un’iniziativa simile a favore di un’altra associazione benefica monegasca, Les Enfants de Frankie – © Direzione della Comunicazione / Stéphane Danna

“In CMB Monaco siamo consapevoli che la vera prosperità nasce quando la nostra attività dà un contributo positivo alla società . Coltivando relazioni stabili, sostenendo le comunità e promuovendo azioni di solidarietà come questa, stiamo dando forma a un futuro in cui il successo economico e la responsabilità sociale vanno di pari passo”, ha commentato Francesco Grosoli, CEO di CMB Monaco.

Anche Jérôme Froissart, Segretario Generale di AMADE, ha commentato l’iniziativa: “L’impegno delle aziende, e in particolare del settore bancario, per la nostra causa è importante e molto apprezzato. In quanto ente terzo affidabile, abbiamo l’opportunità di affiancare le aziende che desiderano concretizzare il loro impegno sociale e responsabile. L’iniziativa di CMB Monaco e dei suoi dipendenti è altamente innovativa e stimolante”.