La CMB collecte plus de 27 000 euros pour la protection de l’enfance

Ă€ l’occasion de la JournĂ©e mondiale de l’enfance qui avait lieu le 20 novembre dernier, la banque monĂ©gasque a organisĂ© une opĂ©ration de rĂ©colte de dons pour l’Association Mondiale des Amis de l’Enfance (AMADE).

Parce que nous n’avons pas tous les mĂŞmes chances, la CMB a dĂ©cidĂ© de se mobiliser pour soutenir les enfants dĂ©favorisĂ©s. « Soucieuse de la dimension socialement responsable », la banque, basĂ©e Ă Monaco depuis 1976, a reversĂ© une partie de ses commissions de trading sur une journĂ©e Ă l’AMADE et a Ă©galement mobilisĂ© l’ensemble de ses gestionnaires de fortune et banquiers privĂ©s dans le cadre d’une Ă©mulation interne, pour collecter la jolie somme de 27 713 euros.

Cette enveloppe contribuera au programme « l’Energie de l’Espoir », qui se concrĂ©tise notamment Ă travers la diffusion de lampes solaires portables aux enfants des Ă©coles d’Afrique pour leur permettre de rejoindre leur domicile de manière plus sĂ©curisĂ©e et d’Ă©tudier dans de meilleures conditions, ou encore par la diffusion de l’application Ă©ducative Nomad Education pour les Ă©lèves SĂ©nĂ©galais.

Sous l’impulsion de Francesco Grosoli, CEO de CMB Monaco, une opĂ©ration similaire avait Ă©tĂ© organisĂ©e l’annĂ©e dernière en faveur d’une autre association monĂ©gasque, Les Enfants de Frankie – © Direction de la Communication / StĂ©phane Danna

« Chez CMB Monaco, nous comprenons que la véritable prospérité émerge lorsque notre entreprise contribue positivement à la société. En cultivant des relations solides, en soutenant les communautés, et en promouvant des actions solidaires comme celle-ci, nous façonnons un avenir où succès économique et responsabilité sociale sont indissociables », a commenté Francesco Grosoli, CEO de CMB Monaco.

La Princesse Charlène scintillante au Bal de Noël organisé à l’Hôtel de Paris

De son côté, Jérôme Froissart, Secrétaire Général de l’AMADE a confié à propos de cette opération : « l’engagement des entreprises et notamment du secteur bancaire à nos côtés est important et fort apprécié. Nous avons en effet la possibilité, en tant que tiers de confiance, d’accompagner les entreprises qui souhaitent donner de l’impact à leur engagement social et responsable. Cette initiative portée par CMB Monaco et ses collaborateurs est très innovante et inspirante. »