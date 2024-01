260 posizioni aperte all’hotel Fairmont Monte-Carlo

Il 31 gennaio si terrà una giornata di recruiting.

L’hotel di lusso del Principato, con le sue 596 camere e suites, cerca personale in vista della stagione estiva. Come l’anno scorso, ci sono oltre 200 posizioni aperte (precisamente 260!) di cui potrete approfittare!

Il Fairmont vi dà appuntamento al 31 gennaio, dalle 9:00 alle 18:00 nel Grand Salon, per una giornata dedicata alle assunzioni. I settori interessati sono l’hotellerie e la ristorazione ma anche la vendita, l’estetica, la pulizia, la manutenzione e l’assistenza. Sarebbe l’occasione per lavorare nell’hotel celebre per la sua posizione: si trova proprio sulla famosa curva del Gran Premio, quella considerata più lenta e dove è difficile sorpassare.

Una giornata di assunzioni all’aeroporto di Nizza

La lista delle posizioni e tutte le informazioni sono disponibili a questo link oppure inviando un e-mail all’indirizzo fmc.recrutement@fairmont.com.