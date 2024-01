Près de 260 postes sont à pourvoir à l’hôtel Fairmont Monte-Carlo

Une journée de recrutement est organisée le 31 janvier.

L’établissement de luxe de la Principauté et ses 596 chambres et suites recherche du personnel en vue de la période estivale. Comme l’an dernier, ce sont plus de 200 postes à pourvoir (260 précisément !) dont pourront profiter les intéressés.

Le Fairmont donne rendez-vous à ces derniers le 31 janvier prochain, de 9h à 18h, dans le Grand Salon, pour une journée de recrutement. Les domaines de l’hôtellerie, la restauration mais également la vente, l’esthétique, le soin, l’entretien ou le service sont concernés. L’occasion de travailler dans cet hôtel rendu mythique grâce à son emplacement, sur le célèbre virage du Grand Prix de Monaco, celui considéré comme le plus lent du circuit et où il est difficile de doubler.

La liste des métiers et toutes les informations sont disponibles via ce lien ou par mail à fmc.recrutement@fairmont.com.