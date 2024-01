La Coppia Principesca ha celebrato la Santa Patrona di Monaco

Per due giorni, i monegaschi si sono riuniti per festeggiare la Santa Devota.

Venerdì 26 gennaio, la Famiglia Principesca, circondata da monegaschi di tutte le età , ha assistito alla cerimonia di Benedizione del Santissimo Sacramento, tenutasi la sera e presieduta da Monsignor Dominique-Marie David nella chiesa Sainte Dévote. Al termine della celebrazione religiosa, la Coppia Principesca, insieme ai figli il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, ha dato fuoco alla barca simbolica.

Tutti gli anni, Santa Devota si celebra il 26 e il 27 gennaio – © Eric Mathon / Palazzo del Principe

Il giorno dopo, il Cardinale e Vescovo di Ajaccio, uno degli ospiti d’onore di quest’anno, ha celebrato la messa nella Cattedrale di Monaco. Intervistato da Monaco Info, ha detto: “è importante celebrare la memoria di una martire del IV secolo come una donna del passato che parla alle persone di oggi. La celebrazione di Santa Devota è un momento emozionante durante il quale ho potuto sentire il calore della gente e il suo attaccamento alle tradizioni”, ha continuato François-Xavier Bustillo. “Viviamo in un’epoca in cui tante cose sono effimere e abbiamo bisogno di radicarci nelle belle tradizioni, quelle che uniscono le persone. Questi momenti felici e gioiosi fanno bene a noi e alla società ”.

Dopo la messa pontificale si è svolta la processione sulla Rocca e la consegna delle reliquie alla Famiglia Principesca – © Direzione della Comunicazione / Stéphane Danna

Come ha giustamente sottolineato l’ecclesiastico, “Santa Devota rappresenta un legame con la Corsica”. Infatti, se da un lato è la patrona di Monaco, dall’altro non dobbiamo dimenticare che è anche la patrona della Corsica. Martirizzata intorno al 304 a Lucciana, città gemellata con Monaco dal 2008, Devota fu messa su una barca che partiva dall’isola francese e che era diretta in Africa. L’imbarcazione, tuttavia, spinta da venti contrari, approdò a Monaco.