Княжеская чета на праздновании Дня Святой Девоты

Граждане страны собрались вместе на двухдневные празднования по случаю Дня Святой Девоты.

Празднование началось вечером 26 января в часовне Святой Девоты. Княжеская семья присоединилась к монегаскам всех возрастов на церемонии освящения святых даров. Провёл обряд преподобный Доминик-Мари Давид (Dominique-Marie David). По окончании таинства Князь и Княгиня вместе со своими детьми, Наследным принцем Жаком и Принцессой Габриэллой, торжественно подожгли символическую лодку.

Праздник Святой Девоты ежегодно отмечается 26 и 27 января — © Эрик Матон / Княжеский дворец

На следующий день в кафедральном соборе Монако один из почётных гостей церемонии в этом году, кардинал и епископ Аяччо, отслужил торжественную мессу. В интервью для Monaco Info он подчеркнул: «Очень важно отмечать память мученицы четвертого века как женщины прошлого, которая сквозь века обращается к людям сегодня. Празднование Святой Девоты — это трогательный момент, который позволил мне почувствовать теплоту и единение с традициями, — продолжил Франсуа-Ксавье Бустильо (François-Xavier Bustillo). — В нашем быстро меняющемся мире подобные моменты, наполненные добротой и радостью, помогают ощутить связь с вечными ценностями, которые объединяют людей и укрепляют общество».

За торжественной мессой последовал крестный ход с мощами святой в квартале Лё-Роше в присутствии Княжеской семьи. — © Управление по связям с общественностью / Стефан Данна

Служитель церкви подчеркнул, что святая Девота имеет тесную связь с Корсикой, несмотря на то что она известна как покровительница Монако. Важно помнить, что она также охраняет и соседний остров. История святой Девоты, замученной в 304 году нашей эры в городе Лучиане, который в 2008 года стал побратимом Монако, окутана легендами. Ее тело было отправлено на лодке из Корсики, предположительно в Африку. Однако, вопреки планам, встречные ветра отклонили лодку от курса, и она в итоге достигла берегов Монако.